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05.09.2020 13:13
Рубрика: Культура

Роспотребнадзор разрешил провести в Сочи фестиваль джаза Бутмана

Текст: Роман Кияшко (Краснодарский край)
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Международный фестиваль джаза Игоря Бутмана пройдет в Сочи с 24 по 26 сентября. Об этом в субботу сообщили в администрации города.

Фестиваль Stereoleto состоится 5-6 сентября в Санкт-Петербурге

Одиннадцатый по счету "Sochi Jazz Festival" пройдет с 24 по 26 сентября. Состоится он в формате open-air на улице Навагинской и площади Флага, а также в концертном зале "Фестивальный".

Сообщается, что организаторы получили в Роспотребнадзоре РФ разрешение на проведение мероприятия. Сейчас событие согласуют с региональными ведомствами.

- Мы рады, что праздник джаза возвращается в Сочи. Фестиваль состоится с учётом всех требований эпидемиологической безопасности. Мы уверены, несмотря на необходимые ограничительные мероприятия, жители и гости курорта получат положительные эмоции, а джазовый фестиваль станет важным культурным событием бархатного сезона, - отметила заместитель главы города Полина Деняк.

Традиционно на фестивале выступит известный джазмен Игорь Бутман. Его концерт, в котором примут участия Лариса Долина и Валерий Сюткин, пройдет 25 сентября в "Фестивальном". Там же 26 сентября будут играть певица Fantine и Сергей Мазаев. Бесплатные концерты с участием известных российских джазовых коллективов из Челябинска, Краснодара, Ростова-на-Дону, Москвы и Сочи пройдут с 24 по 25 сентября на площади Флага.

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