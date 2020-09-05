Скончалась бельгийская певица и актриса Анни Корди

Бельгийская певица и актриса Анни Корди скончалась в возрасте 92 лет. Об этом AFP сообщила ее племянница Мишель Лебон, отметив, что экстренные службы прибыли оперативно, но исправить ситуацию не смогли.

Анни Корди умерла в коммуне Валлорис, близ Канн, уточняет РИА Новости. Актриса родилась в Бельгии в 1928 году. В ее творческом багаже свыше 700 записанных песен, роли в десятках музыкальных комедий и пьес, 40 фильмах, 30 телесериалах.

Продано более пяти миллионов альбомов и синглов с записями Анни Корди. Наиболее известные песни в ее исполнении - Tata Yoyo и La bonne du curé. В 2004 году она получила титул баронессы. Настоящее имя артистки - Леони Кореман.