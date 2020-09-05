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05.09.2020 06:26
Рубрика: В мире

Скончалась бельгийская певица и актриса Анни Корди

Фото: REUTERS / Yves Herman Фото: REUTERS / Yves Herman
Фото: REUTERS / Yves Herman

Бельгийская певица и актриса Анни Корди скончалась в возрасте 92 лет. Об этом AFP сообщила ее племянница Мишель Лебон, отметив, что экстренные службы прибыли оперативно, но исправить ситуацию не смогли.

Фото: kino-teatr.ru
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Анни Корди умерла в коммуне Валлорис, близ Канн, уточняет РИА Новости. Актриса родилась в Бельгии в 1928 году. В ее творческом багаже свыше 700 записанных песен, роли в десятках музыкальных комедий и пьес, 40 фильмах, 30 телесериалах.

Продано более пяти миллионов альбомов и синглов с записями Анни Корди. Наиболее известные песни в ее исполнении - Tata Yoyo и La bonne du curé. В 2004 году она получила титул баронессы. Настоящее имя артистки - Леони Кореман.

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