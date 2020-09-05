Постановление правительства Санкт-Петербурга от 2 сентября 2020 года № 681 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121"

Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1.1. Абзац первый пункта 2.1.3 постановления после слов "и иных массовых мероприятий" дополнить словами "для несовершеннолетних граждан в возрасте до 18 лет".

1.2. Абзац третий пункта 2.1.3 постановления после слов "спортивных мероприятий," дополнить словами "Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Санкт-Петербурга на 2020 год,".

1.3. Пункт 2.1.3 постановления дополнить абзацем следующего содержания:

"Запрет (временное приостановление), установленный (установленное) в настоящем пункте, не распространяется на культурные, зрелищные и иные массовые мероприятия, проводимые театрами, иными организациями исполнительских искусств, организациями, осуществляющими публичную демонстрацию фильмов, при условии сопровождения несовершеннолетних граждан в возрасте до 18 лет их законными представителями".

1.4. В абзаце первом пункта 2.1.4 постановления слова "театры, иные организации исполнительских искусств, организации, осуществляющие публичную демонстрацию фильмов," исключить.

1.5. Пункты 2.1.8 - 2.1.10, 2-7 и 2-10.1, абзацы третий - пятый пункта 2-37 и пункт 18-14 постановления исключить.

1.6. Абзацы первый - третий пункта 2-1 постановления заменить абзацами следующего содержания:

"2-1. По 20.09.2020 временно приостановить проведение в Санкт-Петербурге любых досуговых и торжественных мероприятий с очным присутствием несовершеннолетних граждан в возрасте до 18 лет (за исключением мероприятий, указанных в абзацах втором -четвертом пункта 2.1.3 постановления), а также оказание соответствующих услуг.

Торжественную регистрацию брака осуществлять при условии обеспечения соблюдения органом записи актов гражданского состояния следующих требований:".

1.7. Пункт 2-2 постановления исключить.

1.8. В абзаце втором пункта 2-5.1, пункте 2-5.6 и абзаце первом пункта 2-5.10 постановления слова "(за исключением услуг общественного питания, предоставляемых с использованием фуд-кортов и фуд-плейсов)" исключить.

1.9. В абзаце втором пункта 2-5.1 постановления:

1.9.1. Слова "в санаторно-курортных организациях (санаториях) в соответствии с пунктом 2-5.9 постановления" заменить словами "в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, иных объектах санаторно-курортного лечения и отдыха".

1.9.2. После слова "музеев" дополнить словами ", театров, иных организаций исполнительских искусств, организаций, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов".

1.10. В пункте 2-5.9 постановления слова "в санаторно-курортных организациях (санаториях) в целях осуществления медицинской реабилитации и (или) санаторно-курортного лечения" заменить словами "в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, иных объектах санаторно-курортного лечения и отдыха", слова "санаторно-курортными организациями (санаториями)" исключить.

1.11. Абзац третий пункта 2-5.13 постановления исключить.

1.12. В абзаце первом пункта 2-5.15 постановления слова "(за исключением объектов розничной торговли, деятельность которых запрещена (временно приостановлена) в соответствии с пунктом 2.1.9 постановления)" исключить.

1.13. Абзацы третий и восьмой пункта 2-5.18 постановления исключить.

1.14. Дополнить постановление пунктом 2-5.23 следующего содержания:

"2-5.23. Организовать допуск посетителей в театры, иные организации исполнительских искусств, организации, осуществляющие публичную демонстрацию фильмов, при условии соблюдения следующих требований:

соблюдения санитарно-эпидемиологических правил, а также требований и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

использования работниками (за исключением артистов) и посетителями средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук, указанных в пункте 2-5.3 постановления;

соблюдения между посетителями дистанции не менее 1,5 метра;

принятия до начала осуществления деятельности локальных нормативных актов, устанавливающих стандарт безопасной деятельности в соответствии с примерной формой, разработанной и утвержденной Комитетом по культуре Санкт-Петербурга по согласованию с Управлением Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу".

1.15. Абзац шестой пункта 2-37 постановления дополнить словами "(за исключением театров, иных организаций исполнительских искусств, организаций, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов, детских игровых комнат)".

1.16. Пункты 13 и 13-1 постановления изложить в следующей редакции:

"13. Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга обеспечить взаимодействие с Санкт-Петербургским государственным казенным учреждением "Центр организации социального обслуживания" в целях организации с 07.09.2020 признания граждан нуждающимися в социальном обслуживании и составления индивидуальных программ предоставления социальных услуг во всех формах социального обслуживания.

13-1. Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга, администрациям районов Санкт-Петербурга обеспечить взаимодействие с поставщиками социальных услуг, включенными в реестр поставщиков социальных услуг в Санкт-Петербурге, в целях предоставления:

с 07.09.2020 социальных услуг получателям социальных услуг во всех формах социального обслуживания (стационарной, полустационарной, па дому) при обеспечении поставщиками социальных услуг соблюдения стандарта безопасной деятельности, требований и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также следующих условий при предоставлении социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания:

осуществления приема получателей социальных услуг по предварительной записи;

обеспечения использования работниками поставщиков социальных услуг и получателями социальных услуг средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук, указанных в пункте 2-5.3 постановления;

организации проведения групповых занятий численностью не более 10 человек".

2. Установить, что организациям (индивидуальным предпринимателям), запрет (временное приостановление) деятельности которых отменяется постановлением, необходимо обеспечить:

получение уникального QR-кода, подтверждающего готовность выполнения соответствующего стандарта безопасной деятельности, полученного при регистрации в личном кабинете на сайте Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения "Центр развития и поддержки предпринимательства", подведомственного Комитету по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга;

соблюдение санитарно-эпидемиологических правил, а также требований и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 1.7 и 1.16, вступающих в силу с 07.09.2020, и пунктов 1.1 - 1.6 и 1.15, вступающих в силу с 12.09.2020.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Елина Е.И.

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов







