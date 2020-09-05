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Умер актер из фильма "Головой об стену" Бирол Унел

Новости
    05.09.2020, 15:04
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Немаловажный немецкий актер турецкого происхождения Бирол Унел скончался 3 сентября на шестидесятом году жизни в одной из больниц Берлина.

Об этом сообщает Focus. Уточняя: причиной смерти артиста стал рак - Унел был госпитализирован в свой день рождения - 18 августа - и с того дня его состояние неуклонно ухудшалось.

Бирол Унел родился в Мерсине, Турция, в 1961 году. В 1968-м семья иммигрировала в Германию. Изучал актерское мастерство в Ганновере, карьеру начав как театральный актер.

В кино - с 1987-го. Среди наиболее известных работ - "Солнце ацтеков", "Враг у ворот", "Головой о стену", "Душевная кухня" - всего семь десятков фильмов и сериалов.

В 2009-м году артист признался, что страдает алкоголизмом.

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