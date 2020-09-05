В Канаде стрельба в результате семейной ссоры унесла жизни пяти человек

Пять человек были найдены мертвыми и еще один с серьезными травмами после стрельбы в доме к востоку от Торонто утром в пятницу. В полиции заявили, что соседи сообщили о звуках выстрелов из дома в Ошаве, штат Онтарио, примерно в 13.20 по местному времени.

Констебль Джордж Тудос сказал, что среди погибших четверо мужчин и одна женщина, двое из которых были моложе 18 лет. По его словам, полицейские также обнаружили в доме 50-летнюю женщину с огнестрельным ранением, и отправили ее в местную больницу с серьезными, но не угрожающими жизни травмами.

В заявлении полиции округа Дарем говорится, что подозреваемый в совершении преступления, как полагают, также скончался от огнестрельного ранения, сообщает Guardian. Соседка погибших Кэрол Гибсон сказала, что знала семью, проживавшую в этом доме около 20 лет. "Они были семьей, которая очень заботилась друг о друге, - сказала женщина. - Если они не играли в бейсбол, хоккей, они собирали листья и делали это всей семьей. Это была заботливая семья". Роб Митчелл, другой сосед, описал погибших как добрых и общительных людей, увлеченных своими детьми и тем, что они делают в обществе.