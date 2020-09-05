В Сербии и Республике Сербской чтят память жертв усташского террора

В субботу, 5 сентября, в боснийском местечке Гаравице неподалеку от города Бихач высокопоставленные представители Республики Сербской и духовенства Сербской Православной Церкви отдали дань памяти более 12 тысячам жертв усташского террора. Подавляющее большинство из них - это были сербы, убитые здесь в 1941 году в ходе бесчеловечной резни, устроенной последователями марионеточного Независимого Государства Хорватия (НГХ) Анте Павелича.

"В начале Второй мировой войны в 1941 году в местечке Гаравице усташи совершили массовое убийство сербского гражданского населения, - напомнил сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик. - Тогда было убито свыше 12 тысяч человек, в том числе и большое количество детей. Среди убитых жителей Бихача были практически одни сербы и в меньшем количестве евреи… Усташи в Гаравице показали свое истинное лицо, свирепость и бездушность".

Сегодня же в сербском городе Крагуевац была открыта выставка "Ясеновац - право на память", которая в 2018 году уже организовывалась сербской стороной в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, повергнув тогда зрителей в шок фактами бесчеловечных злодеяний усташей.

"Эта выставка, действительно, одна из наших попыток продемонстрировать все ужасы Ясеноваца как заинтересованной общественности, так и потомкам тех народов, которое усташский режим пытался уничтожить в своих лагерях смерти, - заявил в своей вступительной речи министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич. - Жертвы, принесенные за идеалы лучшего и более свободного мира, не должны быть бессмысленными. Память о них - это наша обязанность. Поэтому необходимо явно и ясно осудить любой вид исторического ревизионизма, отрицающего преступления, о которых мы говорили, и вступающего в конфликт с основополагающими антифашистскими ценностями. Мы не должны допускать насильственного и вероломного изменения взглядов на прошлое и исторические факты, потому что это оживляет и отрицает геноцидную и преступную политику в отношении целых народов. Если мы не будем воспитывать культуру памяти и не проявим должной осторожности, то мы снова рискуем повторить трагическую судьбу".

Посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко высоко оценил инициативу проведения документальной выставки, посвященной жертвам лагеря смерти Ясеновац, указав при этом: "Увековечение памяти жертв нацистских злодеяний и памяти тех, кто ценой своей жизни спас от истребления народы планеты, сбережение исторической правды о событиях Второй мировой войны и решающем вкладе Советского Союза в сокрушительный разгром нацизма - наш общий долг".

Историческая справка "РГ"

Корреспондент "Российской газеты" попросил декана философского факультета Университета в Восточном Сараево, профессора Драгу Мастиловича рассказать подробнее о преступлениях НГХ. Ученый разъяснил, что под покровительством Гитлера и в качестве его самых верных союзников хорваты-усташи приложили все усилия, чтобы завершить проект западных идеологов XIX века: его целью было недопущение проникновения России и православия к теплым морям за счет уничтожения почти двух миллионов православных сербов.

"В отчете Государственной комиссии Федеративной Народной Республики Югославии об установлении преступлений оккупантов и их пособников (1945 год), в числе прочего говорится: "Достижением НГХ стало то, что история получила новое представление о свирепости и кровопролитии. Вся история массовых криминальных убийств - просто блеклая картина перед лицом беспрецедентного террора в Хорватии (НГХ). В то время как за три столетия испанская инквизиция принесла около 30 тысяч жертв, Независимое государство Хорватия, с населением менее 6 миллионов человек, в течение нескольких месяцев уничтожило 500-700 тысяч человек". Эти преступления оставляли без слов даже немецких и итальянских офицеров. Так, гитлеровский представитель в НГХ генерал Эдмунд Гляйзе фон Хорстенау действия усташей называл "неистовством бесчеловечных садистов", - сообщил профессор.

Стоит отметить, что в состав марионеточного Независимого государства Хорватия (1941-1945) входили часть современной Республики Хорватии без Истрии и большей части Далмации, а также вся современная Босния и Герцеговина, некоторые районы Словении и Срем. Усташский концентрационный лагерь Ясеновац стал символом преступлений НГХ и был третьим по количеству жертв в Европе после Освенцима и Треблинки. Главными своими врагами усташи тогда объявили православных сербов. Руководитель НГХ Анте Павелич и министр образования, писатель Миле Будак хотели решить сербский вопрос радикально: треть - уничтожить, треть - насильно сделать католиками, треть - выселить в Сербию. Лозунг, придуманный Будаком, гласил: "Сербов - на вербы". Итоги геноцида, совершенного при безусловной поддержке католического клира, были ужасающими: разрушено 299 православных церквей, 240 000 сербов насильственно переведены в римско-католическую веру, а около 750 000 сербов убито.

Мастилович обратил внимание на то, что "из-за пиетета к этим и всем другим жертвам нацизма и фашизма нельзя допускать попыток пересмотра истории, искажения исторических фактов, подмены тезисов, релятивизации преступлений нацистов и их верных союзников". "При этом особо тщательно должны пресекаться попытки исторической фальсификации, нацеленные на объявление жертв нацизма нацистами и фашистами, а нацистов, фашистов и их верных союзников - антифашистами", - подчеркнул он.