Венесуэльские дипломаты в Бразилии стали "персонами нон грата"

Министерство иностранных дел Бразилии объявило в пятницу вечером о признании всех венесуэльских дипломатических и консульских работников на территории Бразилии "персонами нон грата". Правда эта мера касается только тех дипломатов, которые признают Николаса Мадуро в качестве своего президента.

"Четвертого сентября 2020 года бразильское Правительство сообщило дипломатическим, консульским и административным представителям нелегитимного венесуэльского режима об объявлении их "персонами нон грата", - говорится в ноте бразильского МИД.

Более полутора лет действующим бразильским властям не удается избавиться от дипломатических представителей Николаса Мадуро. В марте 2020 года Бразилия закрыла все свои дипломатические представительства на территории Венесуэлы и потребовала того же от Каракаса, дав венесуэльским дипломатам срок до второго мая. Однако, учитывая стремительное ухудшение ситуации с коронавирусом, Верховный федеральный суд Бразилии запретил федеральному правительству выдворять венесуэльцев из страны.

Нынешнее официальное заявление бразильского МИД в большей степени является политическим призывом к венесуэльским дипломатам и не повлечет за собой каких-либо реальных последствий кроме лишения их дипломатического статуса.

"Объявление "персоной нон грата" не является эквивалентом выдворения или какой-либо иной меры принудительного изъятия с территории страны", - отмечается в дипломатической ноте.

В силу идеологического неприятия чавистов Бразилия Жаира Болсонаро стала одной из первых стран в мире, признавших самопровозглашенного президента Хуана Гуайдо в качестве легитимного главы Венесуэлы. До мая 2020 года в Бразилиа официально работало два посольства этой страны: одно представляло интересы Мадуро, а другое - Гуайдо.