За сутки в России подтверждено 5205 случаев COVID-19 в 84 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, что среди вновь выявлевленных случаев 24,0% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам:

1. Москва 671

2. Санкт-Петербург 195

3. Московская область 168

4. Нижегородская область 154

5. Ростовская область 144

6. Ставропольский край 129

7. Свердловская область 119

8. Красноярский край 109

9. Воронежская область 105

10. Самарская область 105

11. Волгоградская область 104

12. Саратовская область 103

13. Ульяновская область 99

14. Пензенская область 93

15. Оренбургская область 92

16. Краснодарский край 90

17. Кемеровская область 89

18. Республика Калмыкия 82

19. Иркутская область 81

20. Приморский край 78

21. Ханты-Мансийский АО 76

22. Республика Дагестан 75

23. Архангельская область 72

24. Челябинская область 66

25. Кировская область 65

26. Карачаево-Черкесская Республика 64

27. Мурманская область 63

28. Алтайский край 63

29. Новосибирская область 63

30. Пермский край 58

31. Республика Бурятия 54

32. Томская область 52

33. Тюменская область 51

34. Орловская область 50

35. Астраханская область 50

36. Республика Саха (Якутия) 50

37. Хабаровский край 50

38. Удмуртская Республика 49

39. Омская область 49

40. Сахалинская область 49

41. Ямало-Ненецкий АО 46

42. Республика Крым 43

43. Ивановская область 42

44. Белгородская область 38

45. Ярославская область 38

46. Вологодская область 38

47. Костромская область 37

48. Республика Коми 37

49. Республика Ингушетия 37

50. Республика Карелия 35

51. Забайкальский край 35

52. Ленинградская область 34

53. Псковская область 34

54. Брянская область 33

55. Республика Мордовия 33

56. Липецкая область 32

57. Республика Башкортостан 31

58. Рязанская область 30

59. Тульская область 30

60. Кабардино-Балкарская Республика 30

61. Калужская область 29

62. Курская область 29

63. Амурская область 29

64. Магаданская область 29

65. Чувашская Республика 28

66. Владимирская область 27

67. Тамбовская область 26

68. Республика Татарстан 26

69. Республика Хакасия 26

70. Курганская область 25

71. Тверская область 24

72. Новгородская область 24

73. Республика Северная Осетия 24

74. Республика Алтай 24

75. Калининградская область 21

76. Республика Тыва 21

77. Республика Адыгея 19

78. г.Севастополь 18

79. Смоленская область 17

80. Республика Марий Эл 17

81. Камчатский край 14

82. Еврейская АО 8

83. Чеченская Республика 6

84. Чукотский АО 2

Всего в России зарегистрировано 1 020 310 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Ненецкий автономный округ 0%

2. Московская область 0,2%

3. Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Тыва, Смоленская область, Тульская область, Чеченская Республика 0,3%

За последние сутки подтверждено 110 летальных случаев:

Владимирская область 1

Воронежская область 5

Ивановская область 1

Липецкая область 1

Московская область 4

Смоленская область 1

Тверская область 3

Тульская область 2

Москва 11

Архангельская область 2

Вологодская область 4

Мурманская область 1

Санкт-Петербург 19

Республика Адыгея 1

Республика Крым 1

Краснодарский край 2

Астраханская область 2

Волгоградская область 2

Ростовская область 4

Республика Дагестан 1

Ставропольский край 3

Удмуртская Республика 4

Республика Чувашия 1

Пермский край 3

Нижегородская область 4

Пензенская область 1

Самарская область 1

Саратовская область 1

Свердловская область 5

Ханты-Мансийский АО 2

Ямало-Ненецкий автономный округ 1

Республика Хакасия 2

Алтайский край 1

Красноярский край 3

Кемеровская область 1

Новосибирская область 5

Омская область 4

За весь период по России умерло 17 759 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 5 379 человек:

Белгородская область 38

Брянская область 22

Владимирская область 16

Воронежская область 234

Ивановская область 12

Калужская область 26

Костромская область 49

Курская область 19

Липецкая область 24

Московская область 137

Орловская область 35

Рязанская область 18

Смоленская область 29

Тамбовская область 57

Тверская область 2

Тульская область 49

Ярославская область 79

Москва 1312

Республика Карелия 21

Республика Коми 50

Архангельская область 13

Вологодская область 53

Ленинградская область 24

Мурманская область 79

Новгородская область 14

Псковская область 37

Санкт-Петербург 96

Республика Адыгея 17

Республика Калмыкия 83

Республика Крым 20

Краснодарский край 56

Астраханская область 48

Волгоградская область 216

Ростовская область 98

Севастополь 7

Республика Дагестан 48

Республика Ингушетия 5

Кабардино-Балкарская Республика 16

Республика Северная Осетия - Алания 16

Чеченская Республика 10

Ставропольский край 131

Республика Башкортостан 90

Республика Марий Эл 7

Республика Мордовия 30

Республика Татарстан 23

Удмуртская Республика 24

Республика Чувашия 21

Пермский край 47

Кировская область 23

Нижегородская область 135

Оренбургская область 108

Пензенская область 124

Самарская область 85

Саратовская область 102

Ульяновская область 124

Курганская область 11

Свердловская область 55

Тюменская область 25

Ханты-Мансийский АО 100

Ямало-Ненецкий автономный округ 12

Челябинская область 86

Республика Алтай 12

Республика Тыва 10

Республика Хакасия 15

Алтайский край 86

Красноярский край 65

Иркутская область 62

Кемеровская область 124

Новосибирская область 71

Омская область 44

Томская область 36

Республика Бурятия 26

Республика Саха (Якутия) 39

Забайкальский край 14

Камчатский край 5

Приморский край 79

Амурская область 18

Магаданская область 3

Хабаровский край 59

Сахалинская область 63

За весь период выписано по выздоровлению по России - 838 126.