За сутки в России подтверждено 5205 случаев COVID-19 в 84 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, что среди вновь выявлевленных случаев 24,0% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам:
1. Москва 671
2. Санкт-Петербург 195
3. Московская область 168
4. Нижегородская область 154
5. Ростовская область 144
6. Ставропольский край 129
7. Свердловская область 119
8. Красноярский край 109
9. Воронежская область 105
10. Самарская область 105
11. Волгоградская область 104
12. Саратовская область 103
13. Ульяновская область 99
14. Пензенская область 93
15. Оренбургская область 92
16. Краснодарский край 90
17. Кемеровская область 89
18. Республика Калмыкия 82
19. Иркутская область 81
20. Приморский край 78
21. Ханты-Мансийский АО 76
22. Республика Дагестан 75
23. Архангельская область 72
24. Челябинская область 66
25. Кировская область 65
26. Карачаево-Черкесская Республика 64
27. Мурманская область 63
28. Алтайский край 63
29. Новосибирская область 63
30. Пермский край 58
31. Республика Бурятия 54
32. Томская область 52
33. Тюменская область 51
34. Орловская область 50
35. Астраханская область 50
36. Республика Саха (Якутия) 50
37. Хабаровский край 50
38. Удмуртская Республика 49
39. Омская область 49
40. Сахалинская область 49
41. Ямало-Ненецкий АО 46
42. Республика Крым 43
43. Ивановская область 42
44. Белгородская область 38
45. Ярославская область 38
46. Вологодская область 38
47. Костромская область 37
48. Республика Коми 37
49. Республика Ингушетия 37
50. Республика Карелия 35
51. Забайкальский край 35
52. Ленинградская область 34
53. Псковская область 34
54. Брянская область 33
55. Республика Мордовия 33
56. Липецкая область 32
57. Республика Башкортостан 31
58. Рязанская область 30
59. Тульская область 30
60. Кабардино-Балкарская Республика 30
61. Калужская область 29
62. Курская область 29
63. Амурская область 29
64. Магаданская область 29
65. Чувашская Республика 28
66. Владимирская область 27
67. Тамбовская область 26
68. Республика Татарстан 26
69. Республика Хакасия 26
70. Курганская область 25
71. Тверская область 24
72. Новгородская область 24
73. Республика Северная Осетия 24
74. Республика Алтай 24
75. Калининградская область 21
76. Республика Тыва 21
77. Республика Адыгея 19
78. г.Севастополь 18
79. Смоленская область 17
80. Республика Марий Эл 17
81. Камчатский край 14
82. Еврейская АО 8
83. Чеченская Республика 6
84. Чукотский АО 2
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Ненецкий автономный округ 0%
2. Московская область 0,2%
3. Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Тыва, Смоленская область, Тульская область, Чеченская Республика 0,3%
За последние сутки подтверждено 110 летальных случаев:
Владимирская область 1
Воронежская область 5
Ивановская область 1
Липецкая область 1
Московская область 4
Смоленская область 1
Тверская область 3
Тульская область 2
Москва 11
Архангельская область 2
Вологодская область 4
Мурманская область 1
Санкт-Петербург 19
Республика Адыгея 1
Республика Крым 1
Краснодарский край 2
Астраханская область 2
Волгоградская область 2
Ростовская область 4
Республика Дагестан 1
Ставропольский край 3
Удмуртская Республика 4
Республика Чувашия 1
Пермский край 3
Нижегородская область 4
Пензенская область 1
Самарская область 1
Саратовская область 1
Свердловская область 5
Ханты-Мансийский АО 2
Ямало-Ненецкий автономный округ 1
Республика Хакасия 2
Алтайский край 1
Красноярский край 3
Кемеровская область 1
Новосибирская область 5
Омская область 4
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 5 379 человек:
Белгородская область 38
Брянская область 22
Владимирская область 16
Воронежская область 234
Ивановская область 12
Калужская область 26
Костромская область 49
Курская область 19
Липецкая область 24
Московская область 137
Орловская область 35
Рязанская область 18
Смоленская область 29
Тамбовская область 57
Тверская область 2
Тульская область 49
Ярославская область 79
Москва 1312
Республика Карелия 21
Республика Коми 50
Архангельская область 13
Вологодская область 53
Ленинградская область 24
Мурманская область 79
Новгородская область 14
Псковская область 37
Санкт-Петербург 96
Республика Адыгея 17
Республика Калмыкия 83
Республика Крым 20
Краснодарский край 56
Астраханская область 48
Волгоградская область 216
Ростовская область 98
Севастополь 7
Республика Дагестан 48
Республика Ингушетия 5
Кабардино-Балкарская Республика 16
Республика Северная Осетия - Алания 16
Чеченская Республика 10
Ставропольский край 131
Республика Башкортостан 90
Республика Марий Эл 7
Республика Мордовия 30
Республика Татарстан 23
Удмуртская Республика 24
Республика Чувашия 21
Пермский край 47
Кировская область 23
Нижегородская область 135
Оренбургская область 108
Пензенская область 124
Самарская область 85
Саратовская область 102
Ульяновская область 124
Курганская область 11
Свердловская область 55
Тюменская область 25
Ханты-Мансийский АО 100
Ямало-Ненецкий автономный округ 12
Челябинская область 86
Республика Алтай 12
Республика Тыва 10
Республика Хакасия 15
Алтайский край 86
Красноярский край 65
Иркутская область 62
Кемеровская область 124
Новосибирская область 71
Омская область 44
Томская область 36
Республика Бурятия 26
Республика Саха (Якутия) 39
Забайкальский край 14
Камчатский край 5
Приморский край 79
Амурская область 18
Магаданская область 3
Хабаровский край 59
Сахалинская область 63
За весь период выписано по выздоровлению по России - 838 126.