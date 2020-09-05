Жерар Депардье принял православие

Известный французский актер Жерар Депардье принял православное крещение в соборе Александра Невского в Париже. Церемония крещения состоялась 4 сентября. На ней присутствовало около тридцати человек, сообщает радиостанция Sputnik France.

По словам актера, его "связи с православным духовенством" и "любовь к православной литургии" сыграли важную роль в принятии решения о переходе в православие. Депардье отметил, что его исповедником является митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).

В начале 2013 года Депардье получил российское гражданство. Этот факт он подробно описал в автобиографической книге "Такие вещи". Между тем 27 августа стало известно, что актер получил земельный участок в деревне Лапоровичи недалеко от Минска. Соседями француза станут белорусская биатлонистка Дарья Домрачева и ее тренер, информирует портал balthazarkorab.com.