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06.09.2020 11:45
Рубрика: Спорт

Боец Имадаев, ударивший соперника на дуэли взглядов, проиграл в Лас-Вегасе

Текст: Максим Домчев

Российский боец Зелим Имадаев уступил бразильцу Мишелю Перейре на турнире UFC в Лас-Вегасе.

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Накануне поединка на дуэли взглядов российский боец отвесил своему сопернику увесистую оплеуху. Этот поступок вызвал негативную реакцию бразильца.

Имадаев до этого потерпел два подряд поражения в UFC, третье вполне могло повлечь за собой разрыв контракта.

Оплеуха явно разозлила Перейру. Он доминировал в стойке, при этом не отказывая себе в удовольствии отвесить сопернику пощёчины.

В конце третьего раунда бразилец провел бросок и вышел на удушение. Имадаев не стал сдаваться, но рефери остановил поединок, чем вызвал бурную реакцию бойца.

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