Боец Имадаев, ударивший соперника на дуэли взглядов, проиграл в Лас-Вегасе

Российский боец Зелим Имадаев уступил бразильцу Мишелю Перейре на турнире UFC в Лас-Вегасе.

Накануне поединка на дуэли взглядов российский боец отвесил своему сопернику увесистую оплеуху. Этот поступок вызвал негативную реакцию бразильца.

Имадаев до этого потерпел два подряд поражения в UFC, третье вполне могло повлечь за собой разрыв контракта.

Оплеуха явно разозлила Перейру. Он доминировал в стойке, при этом не отказывая себе в удовольствии отвесить сопернику пощёчины.

В конце третьего раунда бразилец провел бросок и вышел на удушение. Имадаев не стал сдаваться, но рефери остановил поединок, чем вызвал бурную реакцию бойца.