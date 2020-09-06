Более 11 тысяч российских военных вылечились от COVID-19

В военном ведомстве сообщили, что за сутки выздоровели 30 военнослужащих, болевших коронавирусом. Всего от COVID-19 вылечились более 11 тысяч российских военных. Такую информацию содержит официальный бюллетень Минобороны.

Общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 1345. Как передает РИА Новости со ссылкой на военное ведомство, на 6 сентября в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлен 491 военнослужащий с положительными результатами тестирования на коронавирус. Среди курсантов и слушателей вузов болеет 232 человека.

Общая численность военнослужащих и гражданских лиц, проходящих лечение в 16 многофункциональных медицинских центрах Минобороны РФ, составляет 664 человека. В ведомстве подчеркнули, что в течение месяца число выздоравливающих превышает количество зараженных коронавирусом.