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06.09.2020 21:36
Рубрика: Власть

Более 11 тысяч российских военных вылечились от COVID-19

Текст: Владислав Куликов

В военном ведомстве сообщили, что за сутки выздоровели 30 военнослужащих, болевших коронавирусом. Всего от COVID-19 вылечились более 11 тысяч российских военных. Такую информацию содержит официальный бюллетень Минобороны.

Фото: youtube.com
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Общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 1345. Как передает РИА Новости со ссылкой на военное ведомство, на 6 сентября в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлен 491 военнослужащий с положительными результатами тестирования на коронавирус. Среди курсантов и слушателей вузов болеет 232 человека.

Общая численность военнослужащих и гражданских лиц, проходящих лечение в 16 многофункциональных медицинских центрах Минобороны РФ, составляет 664 человека. В ведомстве подчеркнули, что в течение месяца число выздоравливающих превышает количество зараженных коронавирусом.

Власть Безопасность Армия Пандемия коронавируса COVID-19

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