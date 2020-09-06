Что будет с нефтью, биржей и курсом рубля на грядущей неделе

Валюта

На следующей неделе основное влияние на российскую валюту будут оказывать преимущественно внешние факторы, говорит главный аналитик Совкомбанка Кирилл Соколов.

Наиболее вероятный источник волатильности рубля - потенциальные санкции в отношении России, которые могут быть анонсированы рядом европейских стран, считает он. Также к санкционный повестке может присоединиться Конгресс США, который выходит с летних "каникул" 8 сентября.

"Однако мы полагаем, что сенаторы и представители штатов будут заняты более насущной для себя проблемой - обсуждением второго пакета поддержки экономики", - отмечает аналитик.

При этом взгляды демократов и республиканцев на объем помощи существенно различаются - речь идет о разнице в 1 трлн долларов. Поэтому, если к концу недели будет значимое продвижение по этому вопросу, то американский доллар может ощутимо измениться в цене к прочим мировым валютам (в том числе и к рублю), говорит Соколов.

По его словам, еще одним фактором, не связанным с риском на Россию, станет публикация 11 сентября статистики по инфляции в США за август. Более быстрый, чем ожидалось, возврат роста цен к таргету ФРС США также может значительно повлиять на желание инвесторов оставаться в долларах, их стоимость может продолжить снижаться, прогнозирует аналитик.

В целом курс российской валюты на грядущей неделе вряд ли выйдет за пределы диапазона 73,6-76,6 рубля, считает Соколов.

Нефть

Цены на нефть останутся под умеренным давлением в зоне 43-45 долларов за баррель, прогнозирует главный аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова. Основной негатив связан с опасениями о том, как будут восстанавливаться мировая экономика и спрос на нефть.

Ухудшение настроений рынка основано на более слабых статистических данных по США и отсутствию подвижек по согласованию пакета стимулов. Также не будет поддержки от сокращения запасов сырья в США из-за завершения автомобильного сезона и начала планового ремонта на нефтеперерабатывающих заводах, считает Крылова.

Биржа

На предстоящей неделе сложно ждать яркой динамики от российского рынка, полагает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. Так, нефть пока находится в сомнениях по поводу невнятного восстановления спроса и рисков падения дисциплины в ОПЕК+. На отечественный рынок также давит неопределенность с внешнеполитическими сложностями.

Рынок в США показывает готовность корректироваться для снятия перекупленности разогретых бумаг высокотехнологичных компаний, указывает Кочетков. Кроме того, информационный фон готов вновь наполниться заявлениями из администрации США по поводу торговых отношений США и Китая.

Поэтому пока можно предполагать консолидацию в диапазоне 2890-2960 пунктов по индексу МосБиржи, считает аналитик. По мнению Кочеткова, индекс РТС может оказаться более волатильным из-за рубля, который также подвержен спекулятивным движениям на фоне внешнеполитических рисков.