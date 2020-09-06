Гасли впервые в карьере выиграл Гран-при "Формулы-1"

Французский пилот "Альфа Таури" Пьер Гасли впервые в карьере выиграл этап "Формулы-1". Он стал победителем гонки восьмого этапа "королевских гонок" Гран-при Италии на автодроме в Монце.

Вторым финишировал представитель "Макларена" испанец Карлос Сайнс, тройку лидеров замкнул пилот "Рейсинг Пойнт" канадец Лэнс Стролл. Гасли стал первым благодаря тому, что провел пит-стоп прямо перед выездном на трассу сейфти-кара после схода Кевина Магнуссона ("Хаас") и удачному возобновлению гонки. Россиянин Даниил Квят, являющийся партнером Гасли по команде, занял девятое место.

Что касается лидера чемпионата британца Льюиса Хэмилтона, то он заработал штраф за заезд на пит-лейн, когда он был закрыт. Гонку остановили из-за аварии Шарля Леклера ("Феррари"), из-за чего после рестарта и отбытого наказания Хэмилтон откатился на последнюю строчку. За оставшееся время Льюис отыграл позиции и стал восьмым.

Следующий этап пройдет с 11 по 13 сентября также в Италии, но на трассе "Муджелло".