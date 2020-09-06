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06.09.2020 09:31

Китай предложил инициативы по содействию глобальной торговле услугами

Председатель КНР Си Цзиньпин выступил с видеообращением к участникам саммита по глобальной торговле услугами в рамках Китайской международной ярмарки торговли услугами 2020 года. Он выдвинул три инициативы, передает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Глава КНР призвал к совместным усилиям по преодолению трудностей, чтобы содействовать развитию и процветанию торговли услугами в глобальном масштабе и ускорить восстановление мировой экономики. По его словам, все страны должны сообща формировать открытую и инклюзивную среду для сотрудничества, а также сообща работать над тем, чтобы придать импульс развитию инноваций.

Эксперты полагают, что предложения китайского лидера носят сугубо практический характер и побуждают все страны действовать сообща для достижения всеобщего выигрыша. По словам Си Цзиньпина, Китай сохранит приверженность дальнейшему расширению открытости и готов предпринимать новые шаги для совместного построения мировой экономики открытого типа и содействия созданию сообщества единой судьбы.

Согласно последним статистическим данным, доля сферы услуг в мировом ВВП составляет 60%. Около 50% приходится на услуги в глобальном экспорте добавленной стоимости. По оценке ВТО, торговля услугами стала наиболее динамичным сектором международной торговли, и ее доля в мировой торговле увеличилась с 9% в 1970 году до нынешних 20%. Об этом говорится в докладе о мировой торговле за 2019 год, опубликованном ВТО в Женеве.

В своем выступлении Си Цзиньпин пообещал поддерживать более эффективное раскрытие ведущий роли Пекина в расширении открытости китайского сектора услуг. По словам китайского лидера, в Пекине создадут пилотную зону свободной торговли, которую будут отличать научно-технические инновации, открытость сектора услуг и цифровая экономика. Новая зона будет служить платформой по высококачественной открытости для скоординированного развития региона Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй, а также будет содействовать постоянной оптимизации торговой структуры Китая и оказывать сильную поддержку развитию экономики Китая и мировой экономики.

Выступление Си Цзиньпина высоко оценили эксперты из разных стран и регионов мира. Генеральный менеджер "Санофи Пастер" в Китае Чжан Хэпин сказал, что Си Цзиньпин упомянул такие ключевые слова, как открытость и инклюзивность, инновационное лидерство, взаимная выгода и взаимный выигрыш, указывая на новые возможности для глобального развития. Южноафриканский экономист Джон Эллис считает, что в своем выступлении Си Цзиньпин дал торжественное обещание содействовать развитию и процветанию мировой торговли услугами и ускорить восстановление мировой экономики.

По мнению заместителя генерального директора ВТО И Сяочжуня, предоставление услуг становится важнейшей сферой в процессе экономического восстановления.

"Сегодня нам необходимо укрепить международное сотрудничество и сформировать благоприятную среду для развития сферы торговли услугами", - заявил чиновник.

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