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06.09.2020,  
14:17
Текст:  Николай Грищенко

Корабли ВМФ России и ВМС Индии завершили учения Indra Navy-2020

Фото: ВМС Индии Фото: ВМС Индии
Фото: ВМС Индии

В Бенгальском заливе завершились учения отряда кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Индии Indra Navy-2020.

Фото: Leonid Faerberg / Wikimedia
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Андреевский флаг представляли большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Виноградов", а также танкер "Борис Бутома". Индийский флот выставил ракетный эсминец "Ранвиджай", фрегат "Сахьядри" и танкер "Шакти".

Перед началом тренировки фрегат "Сахьядри" был направлен на помощь загоревшемуся нефтяной танкер New Diamond. У судна, которое под панамским флагом, направлялось в Индию загорелось машинное отделение. Команда за исключением двух членов экипажа покинула танкер и находится на спасательных средствах в море.

Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, и индийские и российские моряки отработали тактическое маневрирование, а также выполняли 10 боевых упражнений, в том числе комплекс артиллерийских стрельб по морской и воздушной целям.

В ходе маневров активно использовались палубные вертолеты.

Из-за ограничений по распространению пандемии коронавируса учений проводились без обмена офицерами связи - в бесконтактном формате. В завершении Indra Navy-2020 российские и индийские корабли в кильватерном строю прошли на встречных курсах. Экипажи поприветствовали друг друга и поблагодарили за совместную работу.

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