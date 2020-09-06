Массовая акция протеста проходит у резиденции президента Беларуси

Многотысячная толпа участников проходящей сегодня в Минске акции протеста в эти минуты собралась у резиденции президента Беларуси Александра Лукашенко.

Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, подходы к Дворцу независимости перекрыты инженерными заграждениями и колючей проволокой. Здесь также сосредоточены сотрудники ОМОНа и водометы.

Люди скандируют оппозиционные лозунги, обстановка у Дворца независимости спокойная.

Напомним, что массовые несанкционированные акции протеста сегодня проходят во всех областях Беларуси. По данным МВД республики, к настоящему моменту задержаны около 10 человек.