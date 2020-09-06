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06.09.2020 14:58
Рубрика: В мире

Массовые акции протеста проходят по всей Беларуси

Текст: Александр Гусаров

Массовые несанкционированные акции протеста проходят во всех областях Беларуси. Об этом заявили в МВД республики, сообщает ТАСС. По данным правоохранителей, к настоящему моменту задержаны около 10 человек.

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Сообщается, что в Минске милиция преградила путь демонстрантам на подступах к площади Независимости. В этот район города стянуты большие силы правоохранительных органов. Так, на улице Советской у здания правительства Беларуси находятся машины с внутренними войсками, автобусы с ОМОНом, спецтехника и водометы. Также сюда прибыли пять автомобилей "Рубеж" для разгона демонстрантов. За зданием правительства на улице Мясникова выстроились автозаки, автобусы с ОМОНом.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, в беларуской столице в эти минуты проходит очередная протестная акция под названием "Марш единства".

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