Массовые акции протеста проходят по всей Беларуси

Массовые несанкционированные акции протеста проходят во всех областях Беларуси. Об этом заявили в МВД республики, сообщает ТАСС. По данным правоохранителей, к настоящему моменту задержаны около 10 человек.

Сообщается, что в Минске милиция преградила путь демонстрантам на подступах к площади Независимости. В этот район города стянуты большие силы правоохранительных органов. Так, на улице Советской у здания правительства Беларуси находятся машины с внутренними войсками, автобусы с ОМОНом, спецтехника и водометы. Также сюда прибыли пять автомобилей "Рубеж" для разгона демонстрантов. За зданием правительства на улице Мясникова выстроились автозаки, автобусы с ОМОНом.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, в беларуской столице в эти минуты проходит очередная протестная акция под названием "Марш единства".