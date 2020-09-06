По мотивам игры Shenmue выпустят аниме-сериал

Crunchyroll совместно с Adult Swim объявили на выставке Virtual Crunchyroll Expo, что намерены создать аниме-сериал по мотивам легендарной серии игр Shenmue.

Третье сотрудничество Crunchyroll и Adult Swim, основанное на киноадаптациях классических игр SEGA Dreamcast, на этот раз будет представлять собой 13-серийный сериал, за анимационное производство которого возьмется Telecom Animation Group ("Башня Бога", "Люпен 3: Часть 5"). Режиссером выступит Тикара Сакурай ("Ведьмочка Рурумо", второй сезон "Ванпанчмен"), а продюсером - создатель Shenmue и геймдизайнер Ю Судзуки.

За релиз сериала в США будет отвечать телевизионная сеть Adult Swim, в остальных странах мира - Crunchyroll.

Какая именно часть многосерийной игры ляжет в основу сериала, неизвестно. Сам Судзуки недавно говорил, что хотел бы развить историю третьей части Shenmue.

Оригинальная игра Shenmue для игровой консоли Sega Dreamcast была выпущена в 1999 году, сиквел Shenmue II - в 2001 году. Последняя, третья серия игры увидела свет лишь в ноябре 2019 года, тогда к запуску проекта привлеки 6 миллионов долларов, собранных на краудфандинговой платформе Kickstarter.

Дата премьеры и остальные детали будут сообщены позже.