Побег на "летучей лисице": как летчик Беленко угнал МиГ-25 в Японию

Советского летчика Виктора Беленко на родине приговорили к расстрелу за измену: 44 года назад он угнал в Японию истребитель-перехватчик МиГ-25. Новейший самолет стал той ценой, которую беглец заплатил за желание жить на Западе.

Будущий летчик родился в Нальчике, с двухлетнего возраста остался без матери после развода родителей и воспитывался мачехой. Окончив школу с медалью, он поступил в Армавирское высшее военное авиационное училище. Имел хорошую характеристику и даже был членом КПСС. По собственному желанию в 1975 году Беленко был переведен на службу на Дальний Восток.

Там прошел переподготовку на МиГ-25П. В начале 1976 года у него закончился срок выслуги в звании старшего лейтенанта, однако до капитана он повышен не был по причине нерасторопности командования.

Это ли явилось причиной его решения взять "билет в один конец"? Сейчас уже сложно сказать. Скорее всего, был целый клубок накопившихся вопросов к стране, к начальству, к семье. Летом 1976 года сослуживцы заметили, что Беленко стал нервным, все время находился на взводе и крайне болезненно реагировал на все. Впоследствии в интервью американскому журналисту он признался, что не знает точно, сколько в нем зрело решение сбежать за границу. Окончательно план сложился за месяц до вылета в Японию. "Мне требовались хорошая погода и полные баки топлива", - пояснил он.

В 6 часов 45 минут 6 сентября Беленко вылетел с аэродрома Соколовка в Приморье для того, чтобы выполнить летное упражнение. Он оторвался от напарника и снизился, чтобы его не обнаружили радары. Горючего хватило до острова Хоккайдо, где он приземлился на аэродроме в 9:15. Истребитель выкатился за пределы небольшой взлетно-посадочной полосы, но в итоге приземление было удачным. Беленко вышел из самолета и тут же попросил политического убежища.

Японцы не стали обострять отношения с СССР, и 9 сентября Беленко был вывезен в США. Новенькую "Летучую лисицу" быстро разобрали и досконально изучили, после чего вернули советской стороне. К полетам побывавший в руках иностранных специалистов истребитель уже не допустили, используя в качестве учебного пособия.

Советское командование распространило официальную реакцию МИД на случившееся. Говорилось, что Виктор Беленко совершил вынужденную посадку в Японии и против своей воли был вывезен в США. Он оказался ценным кадром для разведки: много месяцев сотрудники ЦРУ опрашивали его на разные темы. Затем Беленко даже помогал составлять различные методички по тому, как работать с советскими гражданами.

В пользу того, что побег был тщательно спланирован, говорит и тот факт, что Беленко взял с собой все документы. Будучи гражданином США он не делал никаких попыток связаться со своей семьей, оставшейся в СССР: женой, сыном и мачехой. Впоследствии Беленко женился на американской официантке. Он был обласкан западными журналистами и охотно делился своим недовольством по поводу советского строя. С восторгом местная пресса распространила историю о том, как Беленко по ошибке съел на ужин кошачьи консервы, а потом без смущения рассказал, что это было гораздо вкуснее обычных консервов, что он ел на родине.

Что касается рассекреченного истребителя, то эта история повлекла за собой создание более совершенных моделей - перехватчика МиГ-25ПД и МиГ-25ПДС. Также это положило начало разработке новой системе государственного опознавания с более сложным алгоритмом кодирования.