Путин рассказал о влиянии пандемии на развитие технологий

Россия - страна с ярко выраженными технологическими возможностями, и пандемия здесь ничего не изменила кардинально - просто подтолкнула развитие перспективных направлений. Об этом заявил президент в интервью в программе "Москва. Кремль. Путин" (ВГТРК).

Россия - страна с ярко выраженными технологическими возможностями, сказал глава государства.

"Онлайн обучение, телемедицина и так далее. Ну чего - это не было, что ли? Просто условия, в которые мы попали, подтолкнули развитие этих направлений", - пояснил он.

"Мы оказались и здесь достаточно подготовленными, у нас ведь трафик увеличился на 80 процентов - и наши компании с этим справились. Ничего не то что не обвалилось - справились, и даже еще резерв есть", - заметил глава государства.

"Это говорит о том, что все, что сейчас было использовано, и все, что эффективно работает, будет эффективно применяться и дальше", - уверен Владимир Путин.

"В этом смысле, конечно, инфекция кое-что изменила. Но кардинально коронавирус ничего не поменял и не поменяет. Постепенно все вернется на круги своя", - убежден он.