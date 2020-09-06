Новости

Турция перебрасывает танки к границе с Грецией 10:10
Еще 963 пациента вылечились от коронавируса в Москве 09:49
Жара в Калифорнии побила исторические рекорды 09:25
СМИ: Меркель не намерена отказываться от "Северного потока-2" 08:55
Власти Франции предупредили о новой вспышке COVID-19 08:51
Средний чек туристов в Петербурге этим летом обогнал Крым и Сочи 08:30
Многоразовый космический аппарат Китая вернулся на Землю 07:59
Оверим нокаутировал Сакаи в главном поединке турнира UFC в Лас-Вегасе 07:53
Ученые вычислили самый несчастливый возраст 07:37
"Нью-Йорк Айлендерс" стал последним полуфиналистом плей-офф НХЛ 07:27
Азербайджан пропустит учения "Кавказ-2020" 06:35
Врач рассказал о влиянии смартфонов на память человека 06:04
В России завершили работу над планом восстановления экономики 04:53
В Японии эвакуируют свыше 100 тысяч человек из-за тайфуна "Хайшэнь" 04:12
Туристы оценили качество отдыха в Крыму 03:49
В Калифорнии из-за лесного пожара объявили эвакуацию 02:57
Несколько лодок затонули на параде в поддержку Трампа на озере в Техасе 01:26
Шойгу сообщил о планах НАТО по переброске войск в Польшу 00:56
Шойгу сообщил о модернизации всех российских танков Т-72 00:14
В США три человека умерли и 147 заболели COVID-19 после свадьбы 05.09.2020
В Москве скончались 13 пациентов с коронавирусом 05.09.2020
Собянин оценил сроки вакцинации от COVID-19 05.09.2020
Правительство Италии выступило против возвращения болельщиков на стадионы 05.09.2020
Шойгу рассказал о самочувствии после прививки от коронавируса 05.09.2020
Радикалы заблокировали типографии британских газет 05.09.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Что это было? Сергей Собянин - о некоторых итогах пандемии
Что это было? Сергей Собянин - о некоторых итогах пандемии
"Российская газета" приглашает на ММКЯ
"Российская газета" приглашает на ММКЯ
06.09.2020 09:49
Рубрика: Общество

Еще 963 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Текст: Любовь Проценко

От коронавируса в Москве вылечились еще 963 пациента, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

- Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 963 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 221370 человек.

Шойгу рассказал о самочувствии после прививки от коронавируса

Отсутствие у человека заболевания после лечения подтверждают специальные исследования. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.

Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Если вы выздоровели от коронавирусной инфекции и хотите сдать плазму крови или стать социальным волонтером, обратитесь на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

СМИ: Меркель не намерена отказываться от "Северного потока-2"
В России завершили работу над планом восстановления экономики
Шойгу сообщил о модернизации всех российских танков Т-72
Путин назвал смысл закрепления статуса Госсовета в Конституции
Собянин оценил сроки вакцинации от COVID-19
Чем российских школьников и студентов встретит новый учебный год
Как родители контролируют детей в интернете