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06.09.2020 10:57
Рубрика: Общество

В Москве зарегистрировано самое низкое число случаев COVID-19 за 2 недели

Текст: Любовь Проценко

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице подтверждено 620 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это самое низкое число случаев за две недели. Среднесуточный темп прироста новых случаев за две календарные недели - 0,25%. В соответствии с критериями Роспотребнадзора показатель меньше единицы говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе. Несмотря на увеличение охвата тестирований на коронавирус, число новых случаев в Москве остается на низком уровне.

Среди вновь выявленных случаев заражения 41,3% - у людей в возрасте от 18 до 45 лет, 30,5% - от 46 до 65, 10,3% - от 66 до 79, еще 5,7% - старше 80 лет. Дети составляют 12,2%. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже взяты под медконтроль.

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