Фестиваль "Балтийский дом" пройдет в тридцатый раз

В октябре театр "Балтийский дом" представит свой юбилейный именной фестиваль. Петербургский зритель сможет увидеть самые интересные работы петербургских, московских и европейских театров - в последнем случае, правда, только в формате прямых трансляций. Участники фестиваля представят на театральном смотре и совсем свежие спектакли, премьеры которых на родных сценах пройдут параллельно с "Балтийским домом".

Абсолютными новинками станут спектакли театра "Сатирикон" "Дорогая Елена Сергеевна" и театра "Школа современной пьесы" "Все тут" - их еще не видел и московский зритель. Среди относительно свежих работ, выпущенных буквально накануне закрытия театров на карантин и поэтому также еще неизвестных широкой публике, можно назвать "Отравленную тунику", которую представит Театр Романа Виктюка, "Ромео и Джульетту" Российского академического молодежного театра и еще одну постановку "Школы современной пьесы" - спектакль "Фаина. Эшелон", который стал фактически пронзительным монологом актрисы Елены Санаевой.

Европейскую часть программы составят спектакли "Коммуна" Городского театра Таллина, "В ожидании Годо" Государственного Малого театра Вильнюса и "Гроздья гнева" - эту постановку по произведению Джона Стейнбека представит швейцарский Шаушпильхаус Цюрих.

Остальная афиша также весьма интересна. Театральное агентство "Арт-партнер XXI" привезет в Петербург ироническую постановку "Онегин-Блюз", екатеринбургский Коляда-Театр - "Оптимистическую трагедию" и "Раскольникова", московский ТЮЗ покажет спектакль Генриетты Яновской "Пьяный Амур", а "Школа драматического искусства" - "Безприданницу" режиссера Дмитрия Крымова. Сам "Балтийский дом" будет представлен мюзиклом "Скрипач на крыше", премьера которого состоялась в начале этого года.