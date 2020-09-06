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06.09.2020 10:30

Си Цзиньпин выступил с речью по случаю 75-й годовщины победы

Председатель КНР Си Цзиньпин выступил с речью на совещании, посвященном 75-й годовщине победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне. Он подчеркнул необходимость придерживаться идеи сопротивления агрессии в новую эпоху в стремлении к великому возрождению китайской нации, передает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Си Цзиньпин призвал твердо придерживаться руководства со стороны Компартии Китая как основы для обеспечения процветания государства и нации.

В Музее войны сопротивления китайского народа японским захватчикам представители различных кругов общественности почтили память павших героев. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Под руководством Коммунистической партии народ страны приложил большие усилия к достижению могущества и процветания Родины, добился огромных успехов в развитии и открыл свой социалистический путь с китайской спецификой.

По сообщению российского издания "Независимая газета", после начала проведения политики реформ и открытости коэффициент появления бедности в Китае сократился на более чем 95%. Таких результатов удалось достигнуть благодаря мудрому руководству Компартии Китая.

Необходимо продолжать следовать по пути социализма с китайской спецификой. Таковы итоги, подведенные ЦК КПК, ядром которого является Си Цзиньпин, относительно исторической судьбы китайской нации.

Си Цзиньпин подчеркнул необходимость придерживаться социалистического пути с китайской спецификой при любых обстоятельствах. Выступая на симпозиуме, посвященном 75-й годовщине победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне, он еще раз упомянул народных героев, высоко оценив их великий подвиг.

3 сентября в Мемориальном музее битвы за Тайэрчжуан состоялась выставка "Письма с фронта". Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Китай добился значительных успехов в борьбе с эпидемией. Си Цзиньпин всегда подчеркивал необходимость претворять в жизнь принцип "народ превыше всего, жизнь людей превыше всего".

"Коммунистическая партия Китая и китайский народ становятся сильнее в борьбе, дух борьбы присутствовал на всех этапах развития современного Китая: от революции, строительства до реформ", - отметил Си Цзиньпин.

Мемориальный музей жертв Нанкинской резни, 3 сентября 2020 года. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

В обозримом будущем в развитие Китая наступит этап, связанный с накопленными рисками и вызовами. При этом Си Цзиньпин обратился к руководящим кадрам с призывом дать предварительную научную оценку и определить потенциальные риски.

На симпозиуме Си Цзиньпин подчеркнул решительность и уверенность Китая в том, что страна будет неизменно идти по пути мирного развития. "Китайский народ рассматривает защиту мира на планете, противодействие гегемонизму и политическим силам как свой священный долг. Мы готовы неустанно работать над созданием еще более прекрасного будущего для человечества", - отметил китайский лидер.

3 сентября 2020 года ученики средней школы высшей ступени "Цзиньпин" города Ляньюньган (провинция Цзянсу) приняли участие в мероприятии, посвященной 75-й годовщине победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

В этом году, оказавшись перед лицом серьезной чрезвычайной ситуации в области глобального общественного здравоохранения, Китай со всей ответственностью борется с эпидемией на своей территории и одновременно активно участвует в международной борьбе с COVID-19. Это открывает новую страницу в истории международного сотрудничества в этой области.

Под руководством Си Цзиньпина китайский народ будет и впредь проявлять дух борьбы, неустанно бороться за осуществление великого возрождения китайской нации.

Россия - Китай: события и комментарии

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