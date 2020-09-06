Си Цзиньпин призвал твердо придерживаться руководства со стороны Компартии Китая как основы для обеспечения процветания государства и нации.
Под руководством Коммунистической партии народ страны приложил большие усилия к достижению могущества и процветания Родины, добился огромных успехов в развитии и открыл свой социалистический путь с китайской спецификой.
По сообщению российского издания "Независимая газета", после начала проведения политики реформ и открытости коэффициент появления бедности в Китае сократился на более чем 95%. Таких результатов удалось достигнуть благодаря мудрому руководству Компартии Китая.
Необходимо продолжать следовать по пути социализма с китайской спецификой. Таковы итоги, подведенные ЦК КПК, ядром которого является Си Цзиньпин, относительно исторической судьбы китайской нации.
Си Цзиньпин подчеркнул необходимость придерживаться социалистического пути с китайской спецификой при любых обстоятельствах. Выступая на симпозиуме, посвященном 75-й годовщине победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне, он еще раз упомянул народных героев, высоко оценив их великий подвиг.
Китай добился значительных успехов в борьбе с эпидемией. Си Цзиньпин всегда подчеркивал необходимость претворять в жизнь принцип "народ превыше всего, жизнь людей превыше всего".
"Коммунистическая партия Китая и китайский народ становятся сильнее в борьбе, дух борьбы присутствовал на всех этапах развития современного Китая: от революции, строительства до реформ", - отметил Си Цзиньпин.
В обозримом будущем в развитие Китая наступит этап, связанный с накопленными рисками и вызовами. При этом Си Цзиньпин обратился к руководящим кадрам с призывом дать предварительную научную оценку и определить потенциальные риски.
На симпозиуме Си Цзиньпин подчеркнул решительность и уверенность Китая в том, что страна будет неизменно идти по пути мирного развития. "Китайский народ рассматривает защиту мира на планете, противодействие гегемонизму и политическим силам как свой священный долг. Мы готовы неустанно работать над созданием еще более прекрасного будущего для человечества", - отметил китайский лидер.
В этом году, оказавшись перед лицом серьезной чрезвычайной ситуации в области глобального общественного здравоохранения, Китай со всей ответственностью борется с эпидемией на своей территории и одновременно активно участвует в международной борьбе с COVID-19. Это открывает новую страницу в истории международного сотрудничества в этой области.
Под руководством Си Цзиньпина китайский народ будет и впредь проявлять дух борьбы, неустанно бороться за осуществление великого возрождения китайской нации.