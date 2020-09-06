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06.09.2020 09:47
Рубрика: Общество

Умер глава комиссии Общественной палаты по ЖКХ Игорь Шпектор

Текст: Иван Черноусов

Глава комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Игорь Шпектор скончался в возрасте 81 года. Об этом написал первый заместитель председателя комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич в своем Telegram-канале.

"Печальная весть: скончался мой коллега по Общественной палате России, наверное, главный специалист по ЖКХ в нашей стране Игорь Леонидович Шпектор", - написал Малькевич.

По его словам, Игорь Шпектор был всегда бодрым, энергичным, и находился постоянно в разъездах "с инспекциями и конкретной помощью людям на местах". Малькевич отмечает, что с 1998 по 2007 год Игорь Леонидович был мэром Воркуты, а с 2009 года являлся членом ОП РФ.

Общество Утраты Президент Общественная палата

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