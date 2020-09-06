В Британии за сутки зафиксировано 2988 новых случаев коронавируса

В воскресенье британские власти заявили о 2988 новых случаях коронавируса по сравнению с 1813 в субботу. Это самый высокий показатель после 23 мая, когда Британия находилась в режиме строгой изоляции.

Резкий рост числа случаев COVID-19 в стране вызывает беспокойство у властей, сказал британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, добавив, что большинство из заболевших - это молодые люди. По словам министра, все британцы должны соблюдать правила социального дистанцирования, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Тенденция ежедневного числа случаев заболевания начала расти в последние недели, хотя количество пациентов, поступающих в больницу и количество смертельных исходов в Альбионе остаются на низком уровне, сообщает Reuters. По данным британского правительства, за предыдущие 24 часа в Соединенном Королевстве было зарегистрировано два случая смерти от коронавируса.