В Японии эвакуируют свыше 100 тысяч человек из-за тайфуна "Хайшэнь"

Более 100 тысяч жителей японской префектуры Миядзаки на юго-западе страны уже получили рекомендации об эвакуации. Это решение властей продиктовано приближением тайфуна "Хайшэнь", сообщает японское общественное телевидение.

"Рекомендации об эвакуации также получили жители городов Хюга и Кобаяси. Из-за приближающегося тайфуна уже отменено свыше 550 внутренних авиарейсов, связывающих юг и юго-запад страны с остальными регионами Японии", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

"Хайшэнь" сейчас движется в сторону самой южной японской префектуры Окинава. Метеорологи предупредили, что тайфун может принести с собой рекордные осадки и штормовой ветер. По расчетам синоптиков, циклон ударит по югу Японии в ночь с воскресенья на понедельник. Все оперативные службы региона переведены в режим повышенной готовности.