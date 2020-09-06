Восемь человек пострадали в результате поножовщины в Велкобритании

Один человек погиб и семь были ранены в результате поножовщины в английском Бирмингеме. Как сообщает ТАСС, преступление произошло в воскресенье в центре города.

По данным полиции, в настоящее время ведется сбор улик на месте ЧП. "Мы можем подтвердить, что начали расследование убийства после событий, произошедших в центре Бирмингема ночью. Один мужчина, к сожалению, умер. Еще один мужчина и женщина получили серьезные ранения, еще пять человек также были ранены, но их ранения не представляют угрозы для жизни", - сообщили правоохранители.

Что именно стало причиной поножовщины неизвестно. Подозреваемого в преступлении в настоящее время разыскивают. При этом полиция исходит из того, что нападения в Бирмингеме не связаны с терроризмом и совершались не на почве ненависти.