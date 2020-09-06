За сутки в России подтверждено 5 195 случаев COVID-19 в 84 регионах

За последние сутки в России выявлено 5 195 случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 22,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Полностью выздоровели 2 823 человека.
Распределение по субъектам такое:
- 1. Москва 620
- 2. Санкт-Петербург 192
- 3. Московская область 167
- 4. Ростовская область 155
- 5. Нижегородская область 153
- 6. Свердловская область 128
- 7. Ставропольский край 126
- 8. Воронежская область 107
- 9. Красноярский край 107
- 10. Саратовская область 104
- 11. Волгоградская область 102
- 12. Самарская область 101
- 13. Пензенская область 98
- 14. Ульяновская область 98
- 15. Краснодарский край 93
- 16. Оренбургская область 92
- 17. Республика Калмыкия 85
- 18. Кемеровская область 85
- 19. Республика Крым 81
- 20. Ханты-Мансийский АО 78
- 21. Приморский край 76
- 22. Республика Дагестан 75
- 23. Иркутская область 69
- 24. Кировская область 63
- 25. Челябинская область 63
- 26. Алтайский край 61
- 27. Архангельская область 60
- 28. Мурманская область 60
- 29. Карачаево-Черкесская Республика 59
- 30. Пермский край 59
- 31. Республика Саха (Якутия) 59
- 32. Новосибирская область 57
- 33. Ямало-Ненецкий АО 55
- 34. Омская область 53
- 35. Хабаровский край 53
- 36. Томская область 52
- 37. Удмуртская Республика 51
- 38. Тюменская область 50
- 39. Республика Бурятия 50
- 40. Орловская область 48
- 41. Сахалинская область 47
- 42. Костромская область 46
- 43. Ивановская область 43
- 44. Ярославская область 42
- 45. Белгородская область 41
- 46. Астраханская область 41
- 47. Республика Ингушетия 39
- 48. Республика Коми 38
- 49. Вологодская область 36
- 50. Республика Алтай 36
- 51. Брянская область 35
- 52. Ленинградская область 35
- 53. Амурская область 35
- 54. Забайкальский край 34
- 55. Магаданская область 34
- 56. Рязанская область 33
- 57. Республика Карелия 33
- 58. Кабардино-Балкарская Республика 32
- 59. Республика Башкортостан 32
- 60. Республика Мордовия 32
- 61. Липецкая область 31
- 62. Чувашская Республика 30
- 63. Владимирская область 29
- 64. Тульская область 29
- 65. Калужская область 27
- 66. Республика Хакасия 27
- 67. Тамбовская область 26
- 68. Новгородская область 25
- 69. Республика Северная Осетия 25
- 70. Республика Татарстан 25
- 71. Курганская область 25
- 72. Тверская область 23
- 73. Курская область 22
- 74. Республика Тыва 22
- 75. Псковская область 21
- 76. Калининградская область 20
- 77. Республика Адыгея 20
- 78. Смоленская область 17
- 79. г. Севастополь 17
- 80. Республика Марий Эл 16
- 81. Камчатский край 13
- 82. Чеченская Республика 7
- 83. Еврейская АО 7
- 84. Ненецкий автономный округ 2
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 025 505 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- Чукотский автономный округ 0%
- Москва, Московская область 0,2%
- Республика Тыва, Камчатский край, Калужская область, Смоленская область, Курская область, Тульская область, Чеченская Республика 0,3%
За последние сутки подтверждено 61 летальный случай:
- Калужская область 2
- Московская область 3
- Орловская область 1
- Тверская область 2
- Тульская область 2
- Москва 13
- Архангельская область 1
- Ленинградская область 1
- Мурманская область 1
- Санкт-Петербург 10
- Краснодарский край 2
- Волгоградская область 3
- Республика Ингушетия 1
- Пермский край 1
- Нижегородская область 2
- Свердловская область 2
- Алтайский край 4
- Красноярский край 2
- Новосибирская область 2
- Омская область 4
- Томская область 1
- Забайкальский край 1
За весь период по России умерло 17 820 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 2 823 человека:
- Белгородская область 13
- Брянская область 37
- Владимирская область 3
- Воронежская область 150
- Калужская область 2
- Костромская область 25
- Московская область 125
- Орловская область 15
- Смоленская область 4
- Тамбовская область 3
- Тульская область 28
- Ярославская область 15
- Москва 963
- Республика Коми 1
- Вологодская область 4
- Мурманская область 81
- Санкт-Петербург 75
- Республика Адыгея 19
- Республика Калмыкия 12
- Республика Крым 21
- Краснодарский край 30
- Астраханская область 13
- Волгоградская область 81
- Ростовская область 27
- Севастополь 6
- Республика Дагестан 51
- Республика Ингушетия 43
- Кабардино-Балкарская Республика 17
- Республика Северная Осетия - Алания 9
- Чеченская Республика 7
- Ставропольский край 28
- Республика Башкортостан 1
- Республика Мордовия 43
- Республика Чувашия 29
- Пермский край 12
- Нижегородская область 33
- Оренбургская область 55
- Пензенская область 40
- Самарская область 9
- Саратовская область 24
- Ульяновская область 71
- Курганская область 4
- Свердловская область 59
- Тюменская область 9
- Ханты-Мансийский АО 79
- Ямало-Ненецкий автономный округ 6
- Челябинская область 23
- Республика Алтай 18
- Республика Тыва 38
- Республика Хакасия 1
- Алтайский край 23
- Красноярский край 27
- Новосибирская область 57
- Томская область 44
- Республика Бурятия 27
- Республика Саха (Якутия) 29
- Забайкальский край 6
- Камчатский край 1
- Приморский край 70
- Амурская область 1
- Магаданская область 4
- Хабаровский край 60
- Сахалинская область 12
За весь период выписано по выздоровлению по России - 840 949.