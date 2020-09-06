За сутки в России подтверждено 5 195 случаев COVID-19 в 84 регионах

За последние сутки в России выявлено 5 195 случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 22,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Полностью выздоровели 2 823 человека.

Распределение по субъектам такое: 1. Москва 620

2. Санкт-Петербург 192

3. Московская область 167

4. Ростовская область 155

5. Нижегородская область 153

6. Свердловская область 128

7. Ставропольский край 126

8. Воронежская область 107

9. Красноярский край 107

10. Саратовская область 104

11. Волгоградская область 102

12. Самарская область 101

13. Пензенская область 98

14. Ульяновская область 98

15. Краснодарский край 93

16. Оренбургская область 92

17. Республика Калмыкия 85

18. Кемеровская область 85

19. Республика Крым 81

20. Ханты-Мансийский АО 78

21. Приморский край 76

22. Республика Дагестан 75

23. Иркутская область 69

24. Кировская область 63

25. Челябинская область 63

26. Алтайский край 61

27. Архангельская область 60

28. Мурманская область 60

29. Карачаево-Черкесская Республика 59

30. Пермский край 59

31. Республика Саха (Якутия) 59

32. Новосибирская область 57

33. Ямало-Ненецкий АО 55

34. Омская область 53

35. Хабаровский край 53

36. Томская область 52

37. Удмуртская Республика 51

38. Тюменская область 50

39. Республика Бурятия 50

40. Орловская область 48

41. Сахалинская область 47

42. Костромская область 46

43. Ивановская область 43

44. Ярославская область 42

45. Белгородская область 41

46. Астраханская область 41

47. Республика Ингушетия 39

48. Республика Коми 38

49. Вологодская область 36

50. Республика Алтай 36

51. Брянская область 35

52. Ленинградская область 35

53. Амурская область 35

54. Забайкальский край 34

55. Магаданская область 34

56. Рязанская область 33

57. Республика Карелия 33

58. Кабардино-Балкарская Республика 32

59. Республика Башкортостан 32

60. Республика Мордовия 32

61. Липецкая область 31

62. Чувашская Республика 30

63. Владимирская область 29

64. Тульская область 29

65. Калужская область 27

66. Республика Хакасия 27

67. Тамбовская область 26

68. Новгородская область 25

69. Республика Северная Осетия 25

70. Республика Татарстан 25

71. Курганская область 25

72. Тверская область 23

73. Курская область 22

74. Республика Тыва 22

75. Псковская область 21

76. Калининградская область 20

77. Республика Адыгея 20

78. Смоленская область 17

79. г. Севастополь 17

80. Республика Марий Эл 16

81. Камчатский край 13

82. Чеченская Республика 7

83. Еврейская АО 7

84. Ненецкий автономный округ 2 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 025 505 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Чукотский автономный округ 0% Москва, Московская область 0,2% Республика Тыва, Камчатский край, Калужская область, Смоленская область, Курская область, Тульская область, Чеченская Республика 0,3% За последние сутки подтверждено 61 летальный случай: Калужская область 2 Московская область 3 Орловская область 1 Тверская область 2 Тульская область 2 Москва 13 Архангельская область 1 Ленинградская область 1 Мурманская область 1 Санкт-Петербург 10 Краснодарский край 2 Волгоградская область 3 Республика Ингушетия 1 Пермский край 1 Нижегородская область 2 Свердловская область 2 Алтайский край 4 Красноярский край 2 Новосибирская область 2 Омская область 4 Томская область 1 Забайкальский край 1 За весь период по России умерло 17 820 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 2 823 человека: Белгородская область 13 Брянская область 37 Владимирская область 3 Воронежская область 150 Калужская область 2 Костромская область 25 Московская область 125 Орловская область 15 Смоленская область 4 Тамбовская область 3 Тульская область 28 Ярославская область 15 Москва 963 Республика Коми 1 Вологодская область 4 Мурманская область 81 Санкт-Петербург 75 Республика Адыгея 19 Республика Калмыкия 12 Республика Крым 21 Краснодарский край 30 Астраханская область 13 Волгоградская область 81 Ростовская область 27 Севастополь 6 Республика Дагестан 51 Республика Ингушетия 43 Кабардино-Балкарская Республика 17 Республика Северная Осетия - Алания 9 Чеченская Республика 7 Ставропольский край 28 Республика Башкортостан 1 Республика Мордовия 43 Республика Чувашия 29 Пермский край 12 Нижегородская область 33 Оренбургская область 55 Пензенская область 40 Самарская область 9 Саратовская область 24 Ульяновская область 71 Курганская область 4 Свердловская область 59 Тюменская область 9 Ханты-Мансийский АО 79 Ямало-Ненецкий автономный округ 6 Челябинская область 23 Республика Алтай 18 Республика Тыва 38 Республика Хакасия 1 Алтайский край 23 Красноярский край 27 Новосибирская область 57 Томская область 44 Республика Бурятия 27 Республика Саха (Якутия) 29 Забайкальский край 6 Камчатский край 1 Приморский край 70 Амурская область 1 Магаданская область 4 Хабаровский край 60 Сахалинская область 12 За весь период выписано по выздоровлению по России - 840 949.