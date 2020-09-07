Новая модель Breguet Tradition Quantieme Retrograde 7597 демонстрирует панорамный вид механизма во всей его впечатляющей красоте. Помимо обычной индикации часов и минут, на ретроградной шкале в нижней части циферблата указывается текущая дата. Напомним, ретроградным механизмом в часах называется такой, где стрелка не ходит по кругу, а скачком возвращается назад, к началу отсчета показаний - делает "ретроградный" ход.

Почему столь современные на вид часы с открытым механизмом называются Tradition? Потому что истоки этой коллекции прослеживаются еще с XVIII века, от "подписных часов" - одного из самых интересных изобретений Абрахама-Луи Бреге. Нарочито простые и лаконичные, эти карманные часы (наручных в то время еще не существовало) комплектовались полностью открытым с лицевой стороны механизмом идеально симметричного дизайна.

Да,как ни удивительно, известность Бреге связана не только со сложными часами или механизмом турбийона, но и с часами простыми и лаконичными. Как вообще возникла идея "подписных часов" и что это значило?

Проведя два года в Швейцарии в разгар Французской революции, Абрахам-Луи Бреге вернулся в свою парижскую мастерскую весной 1795 года. Ему было жизненно необходимо привлечь новых клиентов, для чего он придумал исключительно простые и настолько же надежные часы, которые продавал по предоплате - "по подписке". Такой подход принес Бреге потрясающий коммерческий успех. Сегодня эти творения можно увидеть в европейских музеях, в том числе в Лувре, где выставлены проданные в 1802 году "подписные" часы под номером 947.

На базе механизмов "подписных" часов Бреге позднее сделал свои первые "тактильные" часы, комплектуя их иногда небольшим циферблатом. Именно этот образ и стал определяющим для запущенной компанией Breguet в 2005 году коллекции Tradition. С одной стороны, она вернула к жизни казавшуюся уже подзабытой одну из составляющих наследия основателя марки. С другой - в отличие от исторических часов, современных модели никак нельзя назвать нарочито простыми, а их "скелетонизированный" внешний вид вызывает стойкие ассоциации с самыми актуальными трендами современного часового дизайна.

Tradition 7597. В новой модели присутствует ретроградный указатель даты - это усложнение Абрахам-Луи Бреге тоже начал использовать одним из первых. Фото: Breguet

Рифленый корпус часов выполнен из белого или розового золота. Его диаметр по современным меркам небольшой - 40 мм. Часы оснащены автоматическим калибром с "перевернутым" линейным анкерным спуском с кремниевой балансовой спиралью Бреге. Золотой ротор автоподзавода открыт для обзора со стороны прозрачной задней крышки и формой напоминает о Perpetuelles (от понятия "вечный двигатель") - о первых автоматических часах, на которых также специализировался Бреге.

Tradition 7597. Ротор автоподзавода. Фото: Breguet

Дизайн Tradition пережил столетия: в центре механизма расположен большой заводной барабан с симметрично выстроенной колесной передачей. Центральное колесо на "8 часах" зеркально отражает балансовое колесо точно такого же диаметра в положении "4 часа". Последнее подвешено на знаменитом pare-chute ("парашюте") - изобретении Бреге, ставшим прародителем сегодняшних противоударных систем и остающимся отличительной чертой моделей линейки Tradition.

Tradition 7597. Фото: Breguet

Еще одной специфической особенностью модели является сдвинутый от центра к "12 часам" часовой циферблат, изготовленный из золота. Часовая шкала новой модели Tradition 7597 размечена римскими цифрами, опоясывающими узор гильоше Clous de Paris ("парижские гвозди") по центру циферблата.

Для соблюдения визуального баланса шкалу ретроградного указателя даты поместили в нижней части часов. Его синяя стрелка очень необычно изогнута по вертикали. Такая форма позволяет ей выполнять свою функцию, не задевая выступающих деталей механизма.

Tradition 7597. Изогнутая стрелка ретроградного указателя даты (календаря). Фото: Breguet

В положении "10 часов" на боковине корпуса имеется завинчивающийся пушер, который позволяет быстро и надежно устанавливать текущую дату.

Tradition 7597. Пушер (кнопка) корректировки даты на "10 часах". Фото: Breguet

Центральная часть корпуса из золота (белого или розового) украшена тонким рифлением. Задняя крышка выполнена из сапфирового стекла. Циферблат из посеребренного золота гильоширован вручную. Водонепроницаемость модели - 30 м, запас хода - 50 часов. На каждом экземпляре - порядковый номер и подпись Breguet.