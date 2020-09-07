Четвертый сезон вокального конкурса "Ты супер!" стартует в сентябре

На телеканале НТВ в сентябре стартует четвертый сезон международного детского вокального конкурса "Ты супер!". В этом году в нем примут участие дети из России, Украины, Беларуси, Кыргызстана, Молдовы, Грузии, Эстонии, Абхазии и Азербайджана.

Ведущими шоу, как и в предыдущих сезонах, станут Вадим Такменёв и Анастасия Пак. А судейские кресла займут солистка рок-группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина, композитор, народный артист России Игорь Крутой, певица Ёлка, а также актёр, музыкант и режиссёр Алексей Воробьёв.

В новом сезоне финалисты "Ты супер!" будут выступать со своими сольными работами как настоящие звёзды. На сцену выйдут не только новые юные дарования, но и талантливые ребята, которые выступали в прошлом году. Так, одним из конкурсантов станет победитель суперсезона Денберел Ооржак: невероятное исполнение Love hurts рок-группы Nazareth и "Паранойи" Николая Носкова до сих пор помнят все поклонники проекта.

"Ты супер!" - уникальное шоу, в котором талантливые дети, оказавшиеся без попечения родителей, получают шанс заявить о себе и продемонстрировать свои вокальные способности на весь мир. Проект стартовал в 2017 году, и в нём уже приняли участие 344 ребёнка из 18 стран. Шоу помогло многим юным талантам раскрыть себя и сделать первые шаги в карьере. 14 детей поступили в профессиональные музыкальные институты и колледжи. Некоторые ребята не только проявили себя на большой сцене, но и обрели семью: так, четверых детей усыновили, а участница первого сезона Александра Хлудова воссоединилась с родной семьёй.

Дети, которые участвовали в шоу "Ты супер!", получают поддержку и после окончания проекта, а также находят верных друзей в лице наставников и других конкурсантов. Создатели проекта стараются сделать всё возможное, чтобы с финальным выпуском сезона дети не терялись, а продолжали развивать свои таланты.