Futurum Moscow: открыт прием заявок на участие молодых дизайнеров

Выставка-презентация молодых дизайнеров и художников Futurum Moscow пройдет в столице 3 октября при поддержке Национальной палаты моды и столичного департамента предпринимательства и инновационного развития. Как сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина, пройдет она в формате онлайн-трансляции.

- Приглашаем молодые московские бренды поучаствовать в выставке. И конечно же, приглашаем всех желающих посмотреть показы перспективных дизайнеров. Оценивать коллекции вместе со зрителями будут международные эксперты, байеры, блогеры и журналисты, - сказала Сергунина.

В ходе выставки 10 дизайнеров проведут подиумные шоу и перформансы, где представят свои капсульные коллекции. Современные молодые художники покажут свои арт-работы.

Участие в выставке бесплатное. Подать заявку могут московские дизайнеры и бренды одежды, ведущие свою деятельность не более пяти лет. Заявки принимаются до 22 сентября на сайте.

"Креативные локальные бренды вернутся на московский подиум. Опыт Национальной палаты моды на протяжении последних лет доказывает, что будущее индустрии за новым поколением дизайнеров", - рассказал президент Национальной палаты моды Александр Шумский.