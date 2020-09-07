Индия вышла на второе место в мире по числу заразившихся коронавирусом

В Индии за сутки зафиксирован рекордный за всю историю пандемии прирост числа заболевших коронавирусом. Положительным тест на COVID-19 оказался более чем у 90 тысяч жителей страны (90 802). По данным министерства здравоохранения и благосостояния семьи, общее число заболевших в Индии составляет 4 миллиона 204 тысячи 613 человек.

По этому показателю Индия обогнала Бразилию (4 137 521 заболевший) и вышла на второе место в мире по числу инфицированных SARS-CoV-2, уточняет ТАСС.

Наибольшее число заболевших пациентов отмечено в штатах Махараштра (907 212), Андхра-Прадеш (498 125), Тамилнад (463 480), Карнатака (398 551) и Уттар-Прадеш (266 283). Минздрав также отмечает, что Индия входит в число лидеров по количеству сделанных тестов на коронавирус. Всего в стране проведено около 49,5 миллионов таких анализов.