Козел проник в автомобиль полиции и попытался съесть документы

В США козел пробрался в машину помощницы шерифа и попытался съесть документы.

Видео инцидента, снятое на носимую камеру, опубликовал офис шерифа округа Дуглас (штат Джорджия).

Сотрудница правопорядка подъехала к частному дому, чтобы вручить жильцам какие-то бумаги. Дверь в машину она оставила приоткрытой на случай, если придется удирать от злой собаки.

Когда помощница шерифа вернулась к своему Dodge Charger, то увидела козла, который как раз собрался перекусить стопкой документов, оставленных на переднем сиденье. Пока женщина бегала вокруг машины с криками "Вылезай, уходи!", животное успело схватить несколько бумаг, а потом даже сбило ее с ног, но в итоге все закончилось благополучно, документы были спасены.