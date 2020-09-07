Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
07.09.2020 13:02
Рубрика: Легковые авто

Козел проник в автомобиль полиции и попытался съесть документы

Текст: Григорий Гомельчук

В США козел пробрался в машину помощницы шерифа и попытался съесть документы.

Фото: скриншот с www.outube.com
Видео: пропустил свой поворот и спровоцировал ДТП с пятью машинами

Видео инцидента, снятое на носимую камеру, опубликовал офис шерифа округа Дуглас (штат Джорджия).

Сотрудница правопорядка подъехала к частному дому, чтобы вручить жильцам какие-то бумаги. Дверь в машину она оставила приоткрытой на случай, если придется удирать от злой собаки.

Когда помощница шерифа вернулась к своему Dodge Charger, то увидела козла, который как раз собрался перекусить стопкой документов, оставленных на переднем сиденье. Пока женщина бегала вокруг машины с криками "Вылезай, уходи!", животное успело схватить несколько бумаг, а потом даже сбило ее с ног, но в итоге все закончилось благополучно, документы были спасены.