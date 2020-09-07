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07.09.2020,  
10:32
Текст:  Николай Грищенко

Military Watch высоко оценил российский комплекс РЭБ "Гималаи"

Истребитель пятого поколения Су-57 обещает стать самым современным самолетом тактической авиации в мире. Превзойти конкурентов российский Су-57 сможет из-за ряда инновационных решений, в том числе за счет использования перспективного комплекса РЭБ "Гималаи".
Фото: Александр Вильф/РИА Новости Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Leonid Faerberg / Wikimedia
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К такому выводу пришло интернет-издание Military Watch.

Одна из выдающихся особенностей РЭБ "Гималаи" заключается в том, что комплекс не установлен в одном месте на фюзеляже, а распределен по всему планеру.

"Это позволяет российским истребителям нового поколения лучше воздействовать на системы наведения противника и защищать себя от ракетных атак почти со всех углов", - отмечает издание.

Система "Гималаи" имеет очень большой радиус действия, превышающий эффективный радиус применения западных ракет класса "воздух-воздух" типа AIM-120D AMRAAM, что значительно облегчает нейтрализацию таких атак некинетическими средствами.

При этом, эксперты издания полагают, что интегрированные в обшивку самолета датчики РЭБ не сильно повлияют на радиолокационную заметность Су-57.

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