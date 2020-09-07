Московский велопатруль зафиксировал 40 нарушений ПДД в августе

Велопатруль Центра организации дорожного движения Москвы за месяц работы зафиксировал 40 нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

Кроме того, фформлено девять европротоколов участникам ДТП, а также 29 раз была оказана помощь на дороге. 85 заявок получили о неисправных знаках и светофорах. 200 раз объяснили водителям, почему нельзя парковать машины на велополосах и тротуарах.

В департаменте отметили, что велопатруль будет работать до конца октября. "Не стесняйтесь обращаться к ним за помощью, если увидите на дороге", - заключили в пресс-службе