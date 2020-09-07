Россия вошла в топ-15 стран с самым стабильным интернетом и располагается на 13-м месте. Об этом сообщает компания Qrator Labs, которая специализируется на обеспечении доступности интернет-ресурсов и противодействии DDoS-атакам.

Лидером рейтинга является Бразилия, на втором месте находится Германия, на третьем - Швейцария. На четвертом располагается Украина, пятое место досталось Великобритании, шестое заняли Нидерланды, седьмое - Канада, восьмое - США, девятое - Франция, а десятое - Лихтенштейн. По сравнению с прошлогодним рейтингом США поднялись на 10 позиций, в топ-20 рейтинга вошли четыре новые страны - Лихтенштейн, Япония, Индонезия и Аргентина. А многолетний лидер - Германия - уступила первое место Бразилии.

Данное исследование объясняет каким образом отказ одной автономной системы (AS, АС) влияет на глобальную связность отдельного региона. В большинстве случаев крупнейшая автономная система в регионе является доминирующим интернет-провайдером (ISP) на рынке.