Премьера "Пер Гюнта" украсит афишу Большого театра Беларуси

Чтобы проникнуться духом сказочной атмосферы, созданной полтора столетия назад Генриком Ибсеном, в которой, благодаря гению Эдварда Грига, переплетаются фантастические сюжеты в духе сюрреализма, достаточно оказаться, советуют меломаны, в ближайший вторник на премьере балета "Пер Гюнт" в Большом театре Беларуси.

По словам балетмейстера-постановщика Сергея Микеля, которого цитирует БЕЛТА, актуализация пьесы норвежского драматурга была основной задачей при работе над спектаклем. "Мы бы хотели, чтобы зритель увидел в танце, в сюжете, в костюмах и в сценографии черты нашего времени. А одна из основных тем балета - проблема самоопределения и реализации человека, поиска жизненного пути. Судьба главного героя ставит перед каждым из нас основной вопрос - о нашем месте и смысле пребывания в мире", - пояснил он смысл своей творческой цели.

История Пера Гюнта в представлении Микеля, утверждают искусствоведы, - это целая череда конструируемых им "жизненных проектов", всегда преследующих одну цель: найти самого себя. Мозаичная музыкально-хореографическая концепция, констатируют они, получает "органичное воплощение в своеобразной сценографии, художником-постановщиком которой является Любовь Сидельникова. А фольклорная сказочность и фантазийность соседствуют с элементами стимпанка".

В главных партиях спектакля заняты ведущие артисты, в том числе Ирина Еромкина и Ольга Гайко, Марина Вежновец, а также ведущие солисты оперы: Татьяна Гаврилова и Татьяна Петрова, Ольга Малиновская и Александр Гелах, Дмитрий Шабетя, Андрей Клипо и другие.

Знатоки балетного искусства могут напомнить, что впервые Пер Гюнт появился на белорусской сцене еще 55 лет назад. Дирижером-постановщиком тогда стала легендарная Татьяна Коломийцева. А балетмейстером-постановщиком и автором либретто спектакля Отаром Дадишкилиани были созданы более полувека назад танцы с разнообразными рисунками, которые передавали широкий диапазон чувств и настроений.

Кстати, сам спектакль сохранялся в репертуаре до 1978 года, и вот спустя более 40 лет его название вновь появилось на афише театра. Дирижер-постановщик, уточняет агентство, народный артист Беларуси Александр Анисимов увлечен этим произведением не один год. Именно в его редакции еще два года назад со сцены минской филармонии прозвучала музыкально-драматическая композиция Эдварда Грига к пьесе Генрика Ибсена.

А чуть позже маэстро воплотил музыку композитора на сцене Большого театра, дополнив ее малоизвестными произведениями Грига: фрагментами "Лирических пьес", "Норвежских танцев", "Элегических мелодий", "Симфонических танцев" и, ставшей лейтмотивом, темой из неоконченной оперы "Олаф Трюггвасон". При этом партитура не ограничивается симфоническим оркестром: большое значение приобретают певческие партии солистов и вокального ансамбля. Поэтому балет приобретает черты жанра синтетического, поясняют в театре.

Кстати, Большой театр Беларуси, всегда напоминают его ценители, прославил себя не только балетными, но и оперными шедеврами. За прошедшие годы здесь были поставлены двадцать тысяч спектаклей. Утверждают, что даже летописец храма искусств вряд ли бы смог на память перечислить все постановки. Хотя первая оперная премьера 25 мая 1933 года - "Кармен" в исполнении великой белорусской певицы Ларисы Александровской - навсегда останется в анналах "золотого фонда" вокального мастерства.

Следует добавить, что русская музыкальная школа по-прежнему доминирует в современном репертуаре театра. Еще в конце прошлого года на сцене состоялась премьера балета "Анна Каренина" на музыку сразу трех произведений Петра Чайковского, над которым работала молодой белорусский хореограф Ольга Костель. А в самом начале текущего года артисты Союзного государства, покорившие мировые театральные подмостки, Надежда Павлова, Павел Петров и Владислав Сулимский исполнили в Минске главные партии в музыкальном шедевре итальянского композитора Джузеппе Верди - "Риголетто" в постановке именитого эстонского режиссера Неэме Кунингаса.