ПСБ занимает первые позиции на факторинговом рынке по количеству клиентов

По итогам первого полугодия 2020 года ПСБ и его структура "МСП Факторинг" лидируют по числу активных клиентов на факторинговом обслуживании и занимают второе место по портфелю сделок в сегменте МСБ.

Практически во всех федеральных округах России ПСБ и "МСП Факторинг" вошли в тройку лидеров по портфелю сделок в сегменте МСБ, свидетельствуют данные Ассоциация факторинговых компаний (АФК). В анкетировании приняли участие банки и компании, являющиеся активными участниками факторингового рынка.

В первом полугодии 2020 года набольшее количество сделок ПСБ и "МСП Факторинг" заключили в таких отраслях, как пищевое производство, металлургия и изделия из металла. В региональном разрезе основной прирост новых сделок пришелся на Московский регион (41%), Центральный федеральный округ (17%) и Сибирский федеральный округ (10%).

"Стратегия ПСБ, направленная на повышение эффективности работы, внедрение новых продуктов и инвестиции в инновационные сервисы для клиентов во многом позволили занять лидирующие позиции на рынке факторинга. Мы первыми запустили услугу онлайн-факторинга с автоматизированным принятием решения меньше, чем за 40 минут для поставщиков крупнейших торговых сетей", - рассказал управляющий директор по факторингу ПСБ Иннокентий Воловик.

В условиях самоизоляции сервис позволил клиентам ПСБ не посещать офис для получения услуги, а делать это дистанционно. С момента запуска онлайн-факторинга в мае этого года ПСБ и его структура "МСП Факторинг" приняли более 300 положительных решений по финансированию на общую сумму свыше 7 млрд рублей.

"Активный рост клиентской базы по факторинговому обслуживанию подтверждает правильность принятого ПСБ решения о развитии сервисов, повышающих доступность факторинга для предпринимателей малого и среднего бизнеса", - заключил Иннокентий Воловик.

Материал предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"