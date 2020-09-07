В Москве среднее число новых случаев COVID-19 за неделю сократилось на 4%

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице подтверждено 690 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среднее число новых случаев за неделю сократилось на 4% за месяц.

Среднесуточный темп прироста новых случаев за две календарные недели - 0,25%. В соответствии с критериями Роспотребнадзора показатель меньше единицы говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе.

Среди вновь выявленных случаев 46,3% - у людей в возрасте от 18 до 45 лет, 26,1% - от 46 до 65 лет, 9,6% - от 66 до 79 лет, еще 7,4% - старше 80 лет. Доля детей - 10,6%. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под меднаблюдением.