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07.09.2020 08:57
Рубрика: Общество

В Подмосковье началась вакцинация от гриппа

Текст: Ирина Рыбникова

Привиться от гриппа можно во всех поликлиниках Московской области или в выездных мобильных прививочных пунктах, которые будут работать на железнодорожных станциях, вблизи крупных торговых центров и в МФЦ.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
Где и как можно сделать прививку от гриппа в Москве

В регионе используют три вакцины: "Гриппол плюс", "Флюс-М" и "Совигрипп". Власти планируют, что вакцинацию пройдут 4,5 миллиона жителей, включая более миллиона детей. Детям дадут возможность привиться в детсадах и школах - при отсутствии противопоказаний и с согласия родителей.

В областном Минздраве напоминают: после прививки риск заражения гриппом снижается на 80-90%. Особенно врачи рекомендуют привиться пожилым жителям и людям, у которых иммунитет ослаблен хроническими заболеваниями. Прийти на прививку лучше как можно раньше - для формирования иммунитета требуется примерно две недели.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Прививки и вакцинация

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