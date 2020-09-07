В Подмосковье началась вакцинация от гриппа

Привиться от гриппа можно во всех поликлиниках Московской области или в выездных мобильных прививочных пунктах, которые будут работать на железнодорожных станциях, вблизи крупных торговых центров и в МФЦ.

В регионе используют три вакцины: "Гриппол плюс", "Флюс-М" и "Совигрипп". Власти планируют, что вакцинацию пройдут 4,5 миллиона жителей, включая более миллиона детей. Детям дадут возможность привиться в детсадах и школах - при отсутствии противопоказаний и с согласия родителей.

В областном Минздраве напоминают: после прививки риск заражения гриппом снижается на 80-90%. Особенно врачи рекомендуют привиться пожилым жителям и людям, у которых иммунитет ослаблен хроническими заболеваниями. Прийти на прививку лучше как можно раньше - для формирования иммунитета требуется примерно две недели.