В понедельник в Москве воздух прогреется до +24

Влияние теплого сектора циклона сохранит в понедельник теплую погоду в столице. Днем воздух прогреется до +24. В вечерние часы не ниже +15. Такая температура будет выше климатической нормы на 3-4 градуса. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

- Характер погоды изменится во вторник, когда столица окажется под влиянием холодного фронта, - рассказывает "РГ" главный специалист Метеобюро Татьяна Позднякова. - Если ночь на вторник будет теплой, то днем, восьмого сентября, воздух потеплеет всего на 2-3 градуса, и максимальная температура не превысит +17…+19. В ночные часы - не ниже +9…+10. Среднесуточная температура будет соответствовать середине сентября.

Простоит обычная сентябрьская погода до конца недели. Лишь ближе к середине месяца в регион может нагрянуть "бабье лето", вернув +25 градусов днем.