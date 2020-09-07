С 7 по 9 сентября в столичном регионе объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, сегодня, 7 сентября, в столице порывы ветра смогут достигать 15 м/с. Во вторник и среду ветер ожидается в порывах до 18-19 м/с. При этом временами будет идти дождь. Предупреждение будет действовать с 16.00 7 сентября до 18.00 9 сентября.

Напомним, что "желтый" - это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Кстати, в подмосковных городах Шатуре и Кашине до 22.00 7 сентября действует предупреждение из-за высокой пожарной опасности.