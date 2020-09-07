Две семьи из Приморья удостоены орденов "Родительская слава"

Государственной наградой - орденом "Родительская слава" - награждены две семьи из Приморского края за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Об этом сообщает сайт правительства региона.

Награды удостоены семьи Егоян из Большого Камня, в которой 14 детей и Устиновых из Арсеньева, в которой семеро детей.

Араик Егиян - генеральный директор строительной компании ООО "Домостроитель", его супруга Луара Аветисовна - домохозяйка. Старшей в семье дочери Амалии - 30 лет, она уже сама стала мамой и воспитывает двоих сыновей. В семье 28-летней Аревик тоже есть сын - Александр. Другие дети тоже живут самостоятельно. С родителями остались трое школьников: Моисей, Марина и Аарон, а с самым младшим Елисеем мама Луара занимается на дому.

Екатерина Устинова - учитель биологии и химии Пуховского филиала Чернышевской средней школы. Ее муж Вячеслав работает в Арсеньевском филиале "Примтеплоэнерго".

Дом многодетная семья приобрела по социальной выплате из краевого бюджета в прошлом году. Новенький микроавтобус, на котором многодетная мама ездит на работу в соседнее село и возит на занятия детей, тоже приобретен при помощи государства. Устиновы имеют земельный участок, на котором работают все семьей.

Кстати

Орден "Родительская слава" вручается семьям, в которых воспитывается семь и более детей. В Приморском крае высокой награды удостоены уже несколько семей. Так, в 2009 году первыми ее получили Валерий и Надежда Изины из Арсеньева. В 2014-м - многодетная семья Кобец из села Вишневка Спасского района. В 2017-м орден вручен Петру и Юлии Юдицким из села Владимиро-Александровское, в семье - 14 детей.