В Якутии пришло время налаживать экспорт продукции коневодства

Число лошадей в Якутии уже сравнялось с количеством крупного рогатого скота, и надо решать вопросы не только дальнейшего наращивания поголовья, но и сбыта продукции, считает председатель постоянного комитета по селу и аграрной политике парламента республики Андрей Находкин.

Коневодство в регионе развивается как основная отрасль сельского хозяйства, несмотря на то, что нерешенных проблем достаточно много. Отрасль тесно связана с народными традициями. Якутские лошади не только возят на себе людей и грузы, но и снабжают хозяев молоком и мясом, а из их густого меха получаются теплые зимние вещи. Особенность породы в том, что животные неприхотливы и способны выдерживать сильные морозы, поэтому даже зимой содержатся на подножном корме.

- В успешном разведении лошадей в Якутии очень многое зависит от природных условий, а вот поддержка отрасли государством сейчас минимальна. Как таковой профессии "коневод" уже нет, в местном законе есть понятие "владелец". Естественно, зарплат тоже нет. Для организованных хозяйств на каждую лошадь предусматривается чуть более тысячи рублей субсидий. Получше обстоят дела в племенных хозяйствах, в так называемых конезаводах, - рассказал Андрей Находкин.

По линии регионального минсельхоза для коневодов предусмотрена грантовая поддержка. Однако и здесь не все гладко.

- Несколько лет назад в государственную программу по развитию сельского хозяйства Якутии внесли строительство конебаз, что существенно улучшило материальную базу отрасли и повысило интерес коневодов к увеличению поголовья. Но в бюджете на 2020 год на строительство конебаз средств заложено не было, - сообщил председатель комитета.

Он отметил, что большие надежды в отрасли связывают с указом главы республики от 11 декабря 2018 года о стратегических направлениях развития сельского хозяйства. В этом документе в числе приоритетных целей отмечены необходимость обеспечения строительства до 2024 года 200 типовых коневодческих баз совокупной емкостью 20 тысяч голов и увеличения с четырех до восьми числа конезаводов, обеспечивающих разведение и развитие уникальных пород и типов табунных лошадей.

- Парламент Якутии посвящает вопросам развития коневодства много времени - были проведены круглые столы, рабочие совещания, внесены изменения в региональный закон "О табунном коневодстве" в части среды обитания, - сказал народный депутат.

Он добавил, что по личной инициативе председателя Госсобрания республики Петра Гоголева были проведены встречи с учеными и специалистами в области табунного коневодства. Поэтому в рекомендации первой Декады сельского хозяйства, прошедшей в парламенте Якутии, также были внесены пункты, касающиеся развития коневодства.

- При всех недоработках отрасль развивается, и мы уже столкнулись с проблемой сбыта мяса - конечного продукта, итога работы коневода. В 2019 и 2020 годах в госпрограмме на это тоже не было заложено средств. Экспорт жеребятины на сегодняшний день не налажен. Надеюсь, что с 2021 года, с введением нового механизма поддержки сельхозпроизводителей в Якутии эти вопросы будут решены, и коневодство начнет показывать положительные результаты по всем фронтам, - резюмировал Андрей

Находкин.