В Якутии пришло время налаживать экспорт продукции коневодства

Новости

В понедельник в Москве воздух прогреется до +24 07:24
Сухой матч Худобина помог "Далласу" повести в серии против "Вегаса" 07:02
В горах под Сочи пропали 11 туристов 06:46
За месяц только у 8 прибывших в Анталью россиян обнаружен коронавирус 06:40
В Лос-Анджелесе зафиксирован температурный рекорд 06:39
В Китае четверо школьников пострадали при нападении мужчины с ножом 05:50
В мире число выявленных случаев COVID-19 превысило 27 миллионов 05:18
Под Екатеринбургом загорелось здание пилорамы 05:11
Названы российские регионы-лидеры по индексу рынка труда 04:57
В Японии от тайфуна пострадали 36 человек 04:11
В Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом 03:50
В Австралии вакцина от COVID-19 появится в 2021 году и будет бесплатной 03:45
Эксперты сообщили о замедлении восстановления мировой экономики 03:35
Почти 600 авиарейсов отменили в Японии из-за тайфуна "Хайшен" 03:30
В Калифорнии лесной пожар охватил более двух тысяч гектаров 03:00
Полиция Портленда задержала более 50 участников беспорядков 02:58
Новак Джокович извинился за инцидент на US Open 02:42
Король Саудовской Аравии обсудил с Трампом работу G20 и коронавирус 02:36
Скончался оскароносный чешский режиссер Иржи Менцель 02:20
Совместные с США международные военные учения Noble Partner пройдут в Грузии 01:53
Организаторы US Open выступили с заявлением по ситуации с Джоковичем 01:25
Россия выполнит наблюдательный полет над территорией Чехии 01:22
В Гидрометцентре озвучили сроки прихода осени в центр Европейской России 00:31
Почти 9 миллионов человек эвакуируют в Японии из-за тайфуна 00:20
Объявлены стартовые сборы "Довода" в Северной Америке и Китае 00:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Что это было? Сергей Собянин - о некоторых итогах пандемии
Что это было? Сергей Собянин - о некоторых итогах пандемии
"Российская газета" приглашает на ММКЯ
"Российская газета" приглашает на ММКЯ
07.09.2020 06:08

В Якутии пришло время налаживать экспорт продукции коневодства

Текст: Владимир Таюрский
Число лошадей в Якутии уже сравнялось с количеством крупного рогатого скота, и надо решать вопросы не только дальнейшего наращивания поголовья, но и сбыта продукции, считает председатель постоянного комитета по селу и аграрной политике парламента республики Андрей Находкин.

Коневодство в регионе развивается как основная отрасль сельского хозяйства, несмотря на то, что нерешенных проблем достаточно много. Отрасль тесно связана с народными традициями. Якутские лошади не только возят на себе людей и грузы, но и снабжают хозяев молоком и мясом, а из их густого меха получаются теплые зимние вещи. Особенность породы в том, что животные неприхотливы и способны выдерживать сильные морозы, поэтому даже зимой содержатся на подножном корме.

- В успешном разведении лошадей в Якутии очень многое зависит от природных условий, а вот поддержка отрасли государством сейчас минимальна. Как таковой профессии "коневод" уже нет, в местном законе есть понятие "владелец". Естественно, зарплат тоже нет. Для организованных хозяйств на каждую лошадь предусматривается чуть более тысячи рублей субсидий. Получше обстоят дела в племенных хозяйствах, в так называемых конезаводах, - рассказал Андрей Находкин.

Парламент Якутии проконтролировал экологическую ситуацию на Вилюе

По линии регионального минсельхоза для коневодов предусмотрена грантовая поддержка. Однако и здесь не все гладко.

- Несколько лет назад в государственную программу по развитию сельского хозяйства Якутии внесли строительство конебаз, что существенно улучшило материальную базу отрасли и повысило интерес коневодов к увеличению поголовья. Но в бюджете на 2020 год на строительство конебаз средств заложено не было, - сообщил председатель комитета.

Он отметил, что большие надежды в отрасли связывают с указом главы республики от 11 декабря 2018 года о стратегических направлениях развития сельского хозяйства. В этом документе в числе приоритетных целей отмечены необходимость обеспечения строительства до 2024 года 200 типовых коневодческих баз совокупной емкостью 20 тысяч голов и увеличения с четырех до восьми числа конезаводов, обеспечивающих разведение и развитие уникальных пород и типов табунных лошадей.

- Парламент Якутии посвящает вопросам развития коневодства много времени - были проведены круглые столы, рабочие совещания, внесены изменения в региональный закон "О табунном коневодстве" в части среды обитания, - сказал народный депутат.

Он добавил, что по личной инициативе председателя Госсобрания республики Петра Гоголева были проведены встречи с учеными и специалистами в области табунного коневодства. Поэтому в рекомендации первой Декады сельского хозяйства, прошедшей в парламенте Якутии, также были внесены пункты, касающиеся развития коневодства.

- При всех недоработках отрасль развивается, и мы уже столкнулись с проблемой сбыта мяса - конечного продукта, итога работы коневода. В 2019 и 2020 годах в госпрограмме на это тоже не было заложено средств. Экспорт жеребятины на сегодняшний день не налажен. Надеюсь, что с 2021 года, с введением нового механизма поддержки сельхозпроизводителей в Якутии эти вопросы будут решены, и коневодство начнет показывать положительные результаты по всем фронтам, - резюмировал Андрей

Находкин.

В регионах Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

Главное сегодня

Эксперты сообщили о замедлении восстановления мировой экономики
Названы российские регионы-лидеры по индексу рынка труда
От учителей не будут требовать обязательной вакцинации от коронавируса
В Гидрометцентре озвучили сроки прихода осени в центр Европейской России
Новак Джокович извинился за инцидент на US Open