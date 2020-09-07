В Якутске при пожаре погибли два человека

При тушении пожара в микрорайоне Марха Якутска огнеборцы обнаружили тела двух человек.

Четырехквартирный дом загорелся поздно вечером в минувшее воскресенье. Через семь минут после получения сигнала первые пожарные расчеты были на месте. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, к этому времени из окон одной квартиры уже вырывалось пламя, и огонь перешел на кровлю.

"В ходе тушения пожара огнеборцами обнаружены тела двух человек, их личности устанавливаются", - отмечено в сообщении.

Квартиру, в которой произошло возгорание и были обнаружены тела, обследовали дознаватели МЧС России и сотрудники испытательной пожарной лаборатории.