В Якутске при пожаре погибли два человека

При тушении пожара в микрорайоне Марха Якутска огнеборцы обнаружили тела двух человек.
Четырехквартирный дом загорелся поздно вечером в минувшее воскресенье. Через семь минут после получения сигнала первые пожарные расчеты были на месте. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, к этому времени из окон одной квартиры уже вырывалось пламя, и огонь перешел на кровлю.
"В ходе тушения пожара огнеборцами обнаружены тела двух человек, их личности устанавливаются", - отмечено в сообщении.
Квартиру, в которой произошло возгорание и были обнаружены тела, обследовали дознаватели МЧС России и сотрудники испытательной пожарной лаборатории.