Москалькова встретилась со студентами Казанского университета

Омбудсмен Татьяна Москалькова выступила в понедельник с лекцией в Казанском (Приволжском) федеральном университете.

Тема ее выступления - отечественная история возникновения института Уполномоченного по правам человека, а также роль и место омбудсмена в правозащитной системе России.

Москалькова рассказала студентам о количестве и тематике поступающих обращений, в том числе от жителей Республики Татарстан.

3700 обращений в адрес Уполномоченного по правам человека поступило с 2016 по 2020 год из республики.

Федеральный омбудсмен также рассказала о деятельности Уполномоченного в сфере международного сотрудничества, совершенствования законодательства, уделив отдельное внимание правовому просвещению, сообщила ее пресс-служба.

Москалькова пригласила студентов Казанского университета принять участие во Всероссийском конкурсе "Инновационные технологии в правовом просвещении по вопросам прав и свобод граждан, форм и методов их защиты".

- Я буду очень рада, если Вы поможете нам в мире цифровых технологий найти новые формы оказания помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, - подчеркнула она.