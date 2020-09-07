Уфимку осудили за истязание родных и приемных детей

Кировский районный суд Уфы признал виновной 48-летнюю многодетную мать в истязании двоих родных и двоих приемных детей. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.

По данным надзорного ведомства, с 2009 по 2018 годы мать причиняла физические и психические страдания своим и приемным детям: избивала их, ударяла головой об стол и стены, обливала контрастным душем, а также оставляла в холодное время года на балконе без верхней одежды. Кроме того, женщина сильно ограничивала детей в еде и запрещала есть мясные продукты.

Сама обвиняемая вину в совершении преступления не признала.

- Суд назначил ей наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года, - уточнили в прокуратуре РБ.

Также уточняется, что сейчас родные дети подсудимой живут с отцом, а приемные сыновья изъяты органами опеки и попечительства и переданы под временную опеку.

Приговор не вступил в законную силу.