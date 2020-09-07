В Нижегородской области школу закроют на карантин по коронавирусу

Сегодня, 7 сентября, на карантин по коронавирусу закрывается школа №6 в городе Выкса. Об этом у себя в Instagram сообщил министр образования Нижегородской области Сергей Злобин.

По его словам, COVID-19 был подтвержден у нескольких педагогов и сотрудников учреждения. В школе обучается 952 ребенка.

- Организуем дистанционное обучение на образовательных платформах. Безусловно бесплатное для родителей, - написал Сергей Злобин. В ответах на вопросы подписчиков он уточнил также, что решение принято на основании анализа карты контактов. Пока что школу закроют на 14 дней.