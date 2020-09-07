На Алтае возбудили дело после жесткой посадки вертолета на горе

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту жесткой посадки вертолета Robinson R66 на Белухе, одной из самых высоких гор России.

- В результате жесткой посадки воздушное судно завалилось на бок и получило повреждения главного винта и фюзеляжа, - сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России.

Собственнику воздушного судна причинен крупный ущерб в размере более одного миллиона рублей. В настоящее время по делу проводится ряд экспертиз. Уже известны результаты экспертизы качества топлива, изъятого с воздушного судна, - отвечает предъявляемым требованиям. Изучается качество топливного масла. В причинах случившегося разбирается Межгосударственный авиационный комитет. Отрабатываются три версии случившегося: отказ техники, ошибка пилотирования и неблагоприятные метеоусловия.

Напомним, вертолет Robinson R66 совершил жесткую посадку при выполнении технического полета 4 августа в Усть-Коксинском районе Республики Алтай. Пилот облетал горную местность для поиска посадочных площадок, которые можно было бы использовать для доставки на высоту альпинистского снаряжения.